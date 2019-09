4 settembre 2019- 11:17 Gruppo Ebano acquisisce Masterfood e SiChef Prima accademia che parla di cultura del cibo italiano con didattica 2.0 avallata dal Mise

Bari, 4 set. (Labitalia) - Valorizzare e diffondere con metodi innovativi la cultura gastronomica italiana su scala nazionale e internazionale. E' questa la mission di Masterfood srl, società di Bari acquisita al 100% dal Gruppo Ebano, che amplia così la propria offerta di contenuti nel settore food e incrementa il business dell'online. A Masterfood fa capo SiChef, la prima accademia che parla di cultura del cibo italiano con didattica 2.0, avallata dal ministero dello Sviluppo economico. Attraverso lo strumento dell'e-learning, realizzato con l’apporto di docenti chef qualificati e innovative video lezioni, chi si accosta al mondo SiChef viene introdotto all’alta formazione culinaria made in Italy, anche grazie a corsi in Lis (lingua italiana dei segni).Masterfood entra, quindi, nella galassia del Gruppo Ebano, realtà fondata e presieduta dall'imprenditore e presidente della Piccola industria e vice presidente di Confindustria, Carlo Robiglio. Circa 18 milioni di fatturato nel 2018 e una crescita negli ultimi 6 anni dell’800%, 8 società controllate, 15 partnership produttive, più di 250 dipendenti e collaboratori, una clientela media annuale che ormai supera le seimila unità per il solo business della formazione a distanza e un piano di crescita per linee interne ed esterne con investimenti nel solo 2018 di 700 mila euro. Sono questi alcuni dei numeri del Gruppo Ebano. "L’obiettivo - spiega Carlo Robiglio, fondatore e presidente del Gruppo Ebano - che ci poniamo a breve termine è il rilancio della piattaforma e-commerce di Masterfood. Affideremo questo compito alla nostra società E-Development, anche questa pugliese e di recentissima acquisizione. E’ la dimostrazione che si può puntare sul Mezzogiorno coniugando il ruolo sociale dell’impresa con l’investimento in realtà qualificate, come ad esempio tante dinamiche startup e pmi innovative che operano nell’area".Tra i punti di forza del Gruppo Ebano c’è la controllata Cef Publishing, realtà che opera nella progettazione, realizzazione ed erogazione di corsi professionali attraverso modalità fad (formazione a distanza) ed e-learning, in ambiti come il socio assistenziale, l’animal care, il food, l’estetica e il benessere. Il Gruppo Ebano tramite Cef Publishing è anche in Elite, il programma internazionale nato in Borsa Italiana nel 2012 in collaborazione con Confindustria e dedicato alle aziende più ambiziose, con un modello di business solido ed una chiara strategia di crescita ed è un'azienda fortemente impegnata nel sociale e nella sostenibilità.