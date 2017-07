Gruppo Gefco, Sabine Spielrein nominata responsabile Internal Audit

11 luglio 2017- 16:51

Parigi, 11 lug. (Labitalia) - Il gruppo Gefco, operatore logistico globale e leader europeo nella logistica automotive, nomina Sabine Spielrein responsabile dell’Internal Audit del gruppo. Riporta a Luc Nadal, presidente del consiglio di amministrazione. Sabine Spielrein, in precedenza direttore Internal Audit e Controllo di gestione di Dalkia, porta in Gefco la propria competenza nell'audit, una grande esperienza nei settori industriali e la conoscenza di ambienti internazionali, uno dei principali assi di sviluppo di Gefco."Sono molto lieto che Sabine entri a far parte del nostro team -afferma Luc Nadal- e sono certo che, grazie alla sua esperienza e al suo talento, contribuirà in modo significativo al nostro sviluppo futuro e alla nostra crescita"."Sono molto lieta di entrare a far parte del gruppo Gefco in un momento chiave del suo sviluppo. La sua capacità di gestire catene di approvvigionamento complesse, di innovare in ambito 4PL, la sua eccellenza operativa e la sua rete internazionale sono tutti asset riconosciuti che lo rendono il partner preferito dalle aziende manifatturiere, in grado di rispondere sempre alle loro specifiche esigenze. Desidero contribuire attivamente alla crescita continuativa del Gruppo", afferma Sabine Spielrein.