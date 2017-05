Hard Rock Cafe, a Roma e Venezia giro del mondo in 8 'local burger'

3 maggio 2017- 12:08

Roma, 3 mag. (Labitalia) - 'English breakfast' da Londra, 'Tango salsa' da Buenos Aires, 'El Toro' da Barcellona, 'Colombian plantain' da Cartagena, 'Banh Mi' da Seoul, 'Tennessee Bbq' da Memphis, 'Jambalaya' da New Orleans e 'Kimchi' da Seoul: paese che vai burger che trovi. Sbarca in Italia il 'World Burger Tour' di Hard Rock, con una selezione di otto piatti locali che da maggio a giugno saranno disponibili nei cafe di Roma e di Venezia (fotogallery).Ispirati dai gusti e dagli ingredienti delle città di provenienza, i local Legendary burger rappresentano l’interpretazione di Hard Rock Cafe della cucina locale e i piatti prescelti sono destinati a raggiungere tutti gli appassionati di food americano nel mondo. Sono più di 160 i local burger presi in considerazione dal team culinario di Hard Rock per individuare i piatti da destinare al 'World Burger Tour' 2017. Tra il 1° maggio e il 25 giugno, i menu dei cafe di Roma e Venezia propongono i seguenti piatti 'in tour': 'Tango salsa burger - Buenos Aires, Argentina' (salsiccia Andouille, salsa criolla, salsa aioli, formaggio Monterey Jack, rucola fresca e uovo fritto a guarnire il tutto); 'El toro burger - Barcelona, Spain' (condito con una salsa al peperone rosso Romesco, salsa aioli, verdure scottate in forno, formaggio di capra sbriciolato e rucola), 'Colombian plantain burger - Cartagena, Colombia' (guarnito con le cipolle caramellate, salsa aioli, pancetta croccante e formaggio Monterey Jack, il tutto finito con un tocco di molassa e platani fritti).E ancora: 'Bahn mi burger - Ho Chi Minh, Vietnam' (glassato nella piccante salsa vietnamita fatta in casa è guarnito con cetrioli a fette e verdure sottaceto, accompagnato da coriandolo e cipollette verdi); 'English breakfast burger - London, England' (farcito con salsiccia, prosciutto a fette, rucola e fungo Portobello grigliato, il tutto ricoperto con una fetta di pomodoro e un uovo fresco); 'Tennessee bbq burger - Memphis, Tn Usa' (hamburger di manzo da mezza libbra, condito con il mix di spezie di Memphis, farcito con fette di cetriolo sottaceto, insalata di cavolo in stile Memphis, maiale sfilacciato, cipolla fritta croccante nappato con salsa barbecue piccante e finito con formaggio cheddar). Infine: 'Jambalaya burger - New Orleans, Louisiana' (farcito con maionese al Cajun, cetrioli sottaceto, salsiccia Andouille, formaggio piccante Jack e un tortino di riso alla jambalaya) e Kimchi burger - Seoul, South Korea (farcito con del Kimchi piccante, salsa Bulgogi, pomodoro fresco, lattuga e maionese piccante). “Il 'World Burger Tour' - commenta Darryl Mickler, senior director di ricerca e sviluppo di Hard Rock International - continua a soddisfare il desiderio di avventura dei nostri ospiti: quest’anno abbiamo rinnovato il menu per esaltare ingredienti unici e autentici in tutto il mondo. Il tour consente di sperimentare sapori etnici rimanendo nella propria città: dall’acceso kimchi della Korea del sud ai dolci platani della Colombia, c’è sempre qualcosa di leggendario in ogni piatto”.Proprio come avviene con le rockstar celebrate dai cimeli appesi alle pareti, i panini serviti negli Hard Rock Cafe sono definiti 'leggendari' e vantano una tradizione ultraquarantennale (quest’anno Hard Rock festeggia i 46 anni). Tutti i Legendary burger esaltano l’alta qualità delle carni, la freschezza degli ingredienti, il gusto delle salse e la ricchezza dei formaggi fusi. I Local legendary burger sono serviti con lattuga, pomodori e accompagnati con le patatine fritte 'Artigiano del gusto', l’ultima novità di Hard Rock tra i contorni. In occasione del 'World Burger Tour', ogni selezione di patatine è a sua volta accompagnata da un bagno di salsa complementare. E’ possibile scegliere tra patatine classiche o le Artisan Fried, come quelle all’aglio con salsa aioli o le patatine speziate con maionese Tandoori. Hard Rock lancia il tour con una forte promozione: presentandosi a pranzo ai Cafe di Roma e Venezia con una T-shirt Hard Rock della città di provenienza del Local Legendary della settimana, sarà possibile avere un secondo burger gratuito; stesso premio a chi potrà dimostrare con il passaporto alla mano di essere nato nella città di provenienza del panino della settimana. Nasce anche il passaporto del 'World Burger Tour', con la possibilità di avere un panino in omaggio dopo aver provato gli altri sette local legendary. Ma non solo. Nel menu del 'World Burger Tour', gli Hard Rock Cafe hanno inserito anche i loro più famosi cocktail: 'Southern Rock' (whiskey del Tennessee Jack Daniel, Southern Comfort, liquore al lampone nero Chambord e Vodka Smirnoff, miscelati con salsa agrodolce ricoperta con Sierra Mist); 'Hurricane' (succo di aranciata, mango e ananas, intriso di Superior Rum Bacardi, Select Rum Bacardi, Amaretto e Granatina Finest Call); 'Electric Blues' (vodka Smirnoff, Superior Rum Bacardi, Gin Beefeater, Curacao Blue DeKuyper e salsa agrodolce ricoperta di Sierra Mist); 'Mojito' (Superior Rum Bacardi confuso con menta fresca e lime ricoperti di club soda); 'Lovely Rita' (Sauza Tequila Gold, Liquore d’arancia Cointreau e l’autentico mix Margarita di Hard Rock).