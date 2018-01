Hays festeggia 50 anni, recruitment specializzato in 33 Paesi

9 gennaio 2018- 13:10

Roma, 9 gen. (Labitalia) - Hays, società leader nel recruitment specializzato, festeggia quest’anno il suo 50° anniversario. Nata nel 1968 in un piccolo ufficio a Londra con una manciata di dipendenti, l’azienda opera oggi in 250 uffici distribuiti in 33 Paesi, contando su un organico di oltre 10.000 dipendenti. Hays fa parte inoltre dell’indice Ftse 250 della Borsa di Londra. “Questo è un traguardo - ha commentato Alistair Cox, Ceo di Hays - di cui andiamo molto orgogliosi, che ci fa riflettere sulla nostra storia e su quanto siamo cresciuti in questi anni. Dal nostro esordio come piccola azienda basata nel Regno Unito sino a essere oggi i leader del recruitment specializzato, abbiamo compiuto un viaggio straordinario, a testimonianza del grande lavoro svolto da migliaia di persone in questi anni. Questo anniversario ci offre, inoltre, la possibilità di guardare al futuro, utilizzando l’esperienza maturata per sfruttare al meglio le opportunità che ci attendono”.In media, Hays conduce 45.000 colloqui vis à vis ogni mese e ogni giorno individua i candidati più adatti per 1.000 offerte di lavoro in tutto il mondo. Per garantire questi risultati, l’azienda ha investito molto sulla propria forza lavoro e ha adottato nuove tecnologie e piattaforme digitali, stringendo partnership con Google, Seek, Xing e LinkedIn (dove può vantare oltre 2 milioni di follower). Hays, inoltre, è il recruitment partner ufficiale del Manchester City FC e del Manchester City’ Women’s FC. “Avere così tanti dipendenti di lunga data - conclude Cox - è importantissimo per la nostra società. Il cuore di ogni azienda sono le persone e i nostri dipendenti hanno giocato un ruolo fondamentale nel successo che Hays ha ottenuto in questi 50 anni. Per questo, non vediamo l’ora di festeggiare insieme a loro, ai nostri clienti e ai nostri candidati questo importante traguardo”.