Hays, nel Lazio medical director e Cfo manager più pagati

2 agosto 2017- 16:19

Roma, 2 ago. (Labitalia) - Medical director, Cfo, business unit manager, partner consulenza fiscale, analista finanziario e private banker. Questa la lista dei professionisti più pagati nel Lazio, secondo l’edizione 2017 della Salary Guide, l’indagine annuale sull’andamento del mercato del lavoro in Italia condotta da Hays, uno dei leader mondiali nel recruitment specializzato. La ricerca ha preso in esame le retribuzioni annuali medie lorde delle figure professionali di 8 settori aziendali - Banking, Insurance, Engineering, Finance, Information Technology, Life Sciences, Sales&Marketing e Oil&Gas - focalizzandosi su ruolo professionale, esperienza accumulata (dai 2 ai 5 anni, dai 5 ai 10 anni e più di 10 anni) e città in cui viene svolta l’attività lavorativa (Milano, Roma, Torino e Bologna).Al primo posto della classifica dei manager laziali più pagati troviamo, con 120.000 euro annui, il medical director seguito dal Cfo in ambito Gdo/Retail, con una busta paga di 110.000 euro. Generosa anche la retribuzione di un business unit manager in ambito Pharma, che guadagna in media 103.000 euro annui. Subito sotto troviamo, a pari merito con 100.000 euro, l’analista finanziario, il private banker e il partner in ambito di consulenza fiscale. Si ferma a 80.000 euro la retribuzione media annua di un sales manager in ambito automotive e a 70.000 quella di un project manager nel settore Energy.Per quanto riguarda i professionisti più junior, con un’esperienza lavorativa tra i 2 e i 5 anni, le retribuzioni medie sono decisamente inferiori con buste paga intorno ai 30.000-40.000 euro annui. Nel settore Finance, ad esempio, un credit specialist guadagna in media 30.000 euro, così come un office manager in ambito amministrativo. Più generoso il comparto Life Sciences, dove un clinical research associate guadagna circa 38.000 euro. Infine, tra i professionisti meno retribuiti della regione, troviamo l’hardware technician, con una busta paga di 25.000 euro annui, e il product manager (Servizi), che guadagna circa 28.000 euro.