Hays salary guide, profili più gettonati dotati di skill avanzate

12 giugno 2017- 15:35

Roma, 12 giu. (Labitalia) - "Il mercato engineering & manufacturing gode di ottima salute. Diverse sono infatti le aziende che stanno incrementando il proprio organico, in aree tecniche e in ambito commerciale". Ad affermarlo sono gli esperti di Hays Italia, una delle aziende leader a livello globale del recruitment specializzato, commentando i dati della Salary guide, l'indagine annuale che, condotta su un campione di oltre 1.400 professionisti e 250 aziende, offre una panoramica aggiornata sull’andamento del mercato del lavoro in Italia.I settori che stanno crescendo più rapidamente risultano essere l’automotive e la componentistica meccanica. E, nello specifico, tra i ruoli più richiesti nell’ultimo anno, troviamo il technical manager e il quality manager. Buone anche le performance del maintenance manager, che ricopre un ruolo strategico nella supervisione delle attività manutentive degli stabilimenti produttivi, oltre a quelle del lean manufacturing manager, che garantisce il monitoraggio e l'ottimizzazione dei processi produttivi.Di contro, i settori che stanno attraversando un evidente rallentamento sono il siderurgico e il tessile. In particolare, le figure che sembrano essere meno richieste sono i disegnatori industriali, in quanto spesso la loro funzione è assorbita dagli ingegneri progettisti.Sempre secondo la Hays Salary Guide, inoltre, la scelta dei responsabili Hr cade su figure dal forte know-how tecnico, disponibili a intraprendere progetti all’estero, che sappiano parlare anche il tedesco (oltre all’imprescindibile l’inglese) e che abbiano alle spalle un eccellente percorso accademico in Ingegneria.Per quanto riguarda le politiche retributive, non vi sono particolari variazioni rispetto l’anno passato: il comparto dell’automotive continua ad offrire i salari più elevati, soprattutto per figure come il direttore acquisti (90.000 euro) o il plant manager (80.000 euro). Più modeste, invece, le buste paga dei progettisti meccanici o dei project engineer, che si aggirano intorno a un massimo di 55.000 euro.Le prospettive del mercato engineering per i prossimi anni appaiono piuttosto positive: molte aziende cercano infatti professionisti dotati di skills avanzate per continuare a far fronte alla sfida della trasformazione digitale. Con buona probabilità, le figure più richieste saranno il manufacturing leader, che avrà il compito di migliorare l’efficienza di flussi e processi aziendali, e l’r&d (research & development) manager, che dovrà far fronte tempestivamente alle richieste di un mercato sempre più esigente, offrendo prodotti dagli alti standard qualitativi.