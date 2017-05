Héctor Ulises Passarella, l'Immagine musicale dell'Uruguay nel mondo

12 maggio 2017- 17:00

Roma, 12 mag. (Labitalia) - Il maestro bandoneonista Hector Ulises Passarella sarà il 'Premio Immagine' edizione 2017 della kermesse Photofestival Attraverso le pieghe del tempo. Il riconoscimento dal titolo 'KEO-Il Piccolo Faraone', firmato dallo scultore Valerio Capoccia, sarà consegnato nelle mani del grande protagonista della scena musicale mondiale nel corso di una serata organizzata dall’Ambasciata dell’Uruguay in Italia, e alla presenza di parte del consiglio direttivo dell’Associazione culturale Occhio dell’Arte, che il Photofestival Attraverso le pieghe del tempo lo fece nascere sette anni or sono.L'ambasciata dell’Uruguay in Italia ha, infatti, organizzato all’interno della Sala Baldini, a Piazza Campitelli 9 in Roma, per il prossimo 19 giugno alle ore 20.30, un evento esclusivo e rigorosamente su invito, durante il quale si svolgerà un concerto di Hector Ulises Passarella e Roberto Passarella-Duo di Bandoneon, e alla fine del quale verrà consegnato il premio.Ulises Passarella ha fondato il Centro del Bandoneón a Roma con il patrocinio dell’Istituto Italo Latino Americano e dell’Ambasciata dell’Uruguay. Moltissimi i riconoscimenti ricevuti in carriera, e non manca neanche quello di Cavaliere della Repubblica Italiana. Per questo qualcuno ha detto: “Non è tango, è Passarella”.