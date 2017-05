H-Farm, Andrea Morresi nuovo investor relator

8 maggio 2017- 12:11

Milano, 8 mag. (Labitalia) - H-Farm, la realtà innovativa in grado di supportare la creazione di nuovi modelli d’impresa e la trasformazione ed educazione dei giovani e delle aziende italiane in un’ottica digitale, ha nominato Andrea Morresi nuovo investor relator della società. Morresi subentra a Luca Valerio che continua a ricoprire il ruolo di cfo di H-Farm. Esperto di finanza, con oltre 25 anni di esperienza nel settore, Morresi ha lavorato in Deutsche Bank e in JPMorgan, ricoprendo diversi ruoli apicali tra cui quello di head of equity derivatives investor marketing Emea. Per tre anni in iShares (ora parte di Blackrock), nel 2010 è passato in Mediobanca per ricoprire il ruolo di head of the equity Solutions Group. In H-Farm Morresi gestirà i rapporti con investitori e intermediari, rappresentando la società e comunicandone scelte e strategie dinanzi alla comunità finanziaria nazionale e internazionale. Verrà fin da subito coinvolto in due importanti appuntamenti che vedranno la presenza di H-Farm: l’Aim Italia Conference 2017 di Londra, in programma il prossimo 11 maggio, e l’Italian Investment Conference, promossa da Unicredit, il 24 maggio a Milano.