H-Farm, per operatori arriva master in travel innovation strategy

31 luglio 2017- 16:28

Roma, 31 lug. (Labitalia) - E' in partenza a novembre il Matis, Masterlab in travel innovation strategy, un nuovo importante master ideato da H-Farm education e travel appeal, una proposta unica in Italia. Il Matis, rivolgendosi ai professionisti dell’accoglienza, punta a fornire strumenti utili per recepire le esigenze del cliente e trasformarle in un'esperienza su misura attraverso soluzioni di business efficaci e dirompenti sfruttando a pieno le potenzialità del digitale. Il master si compone di 5 laboratori immersivi, per un totale di 15 giornate di formazione nell’arco di sei mesi. Gli studenti avranno l’opportunità di analizzare la qualità della loro proposta turistica e posizionamento, imparare a progettare un’esperienza di viaggio su misura, utilizzare le ota in modo strategico, sfruttare i diversi media per raccontarsi al meglio, trasformare le loro intuizioni in soluzioni concrete per rendere competitivo il loro business.Il masterlab è ideato e realizzato con Mirko Lalli, fondatore e amministratore delegato di Travel Appeal, la startup di intelligenza artificiale e big data a servizio della digital reputation per le aziende del travel. Uno dei valori aggiunti del master è quello di ripensare in modo integrato la relazione tra le diverse funzioni professionali che oggi operano nel settore, facendole interagire nei workshop e valorizzando il contributo di ciascuna nella progettazione dell’esperienza per i viaggiatori. Media partner del Matis è TTG Italia, la testata più letta da chi lavora nel turismo, che seguirà l'iniziativa con aggiornamenti e notizie pubblicando il percorso del Matis attraverso il settimanale Ttg, l'agenzia di stampa e i canali social.