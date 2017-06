I wwworkers raccontano la via italiana al futuro del lavoro

9 giugno 2017- 09:36

Roma, 9 giu. (Labitalia) - A San Floro, in provincia di Catanzaro, grazie alla rete, Stefano Caccavari ha raccolto in novanta giorni oltre mezzo milione di euro. Così è riuscito a riaprire il vecchio mulino in pietra naturale del paese e a dare nuova vita ai grani antichi della propria terra. A L’Aquila, dopo il terribile terremoto del 2009, grazie all’e-commerce, Maria Fidanza è riuscita a rialzarsi, far ripartire e addirittura crescere l’azienda di famiglia: oggi vendono in tutta Europa, Asia, Australia e Singapore. Sono storie di piccole e medie imprese italiane che, grazie alle nuove tecnologie, stanno scalando interesse e fatturato. Storie che vincono grazie alla rete e all’innovazione. Così, a Rieti è nato il pomodoro intelligente coltivato nella serra idroponica tutta computerizzata. Mentre nelle Marche cinque ex compagni di università hanno dato vita al primo estintore connesso al mondo. E a Ferrara un team di sarti restauratori in salsa digitale ha riportato in vita, grazie alla realtà virtuale e alla stampa 3D, il soffitto del tempio di Bel di Palmira.Nuovi scenari e possibilità generati da un mondo del lavoro che sta cambiando pelle, contaminandosi con il digitale, e accelerando evoluzioni grazie alle nuove tecnologie. Così i 'global microbrand' si ritrovano a concorrere nello stesso agone digitale delle grandi multinazionali.Digital manifacturing, e-commerce, Internet of things, millennials e silver, green, ricerca e brevetti, visori immersivi, coworking e reti, piattaforme crowd e sharing economy, big data, nuove forme di pagamento, industria 4.0: dodici trend del lavoro spiegati con le storie di successo delle piccole e medie aziende italiane e degli artigiani digitalizzati che già oggi ne fanno impresa.Così per il terzo anno consecutivo la job community italiana dei wwworkers torna a riunirsi alla Camera dei deputati per mettere al centro dell’agenda politica il lavoro e analizzare i 'Worktrends: la via italiana al futuro del lavoro'. Nella Sala della Regina, il confronto con politici, esperti, organi di rappresentanza, big player dell’hi-tech e il barcamp con le storie dei tanti wwworkers che ogni giorno raccontano un futuro del lavoro già presente.Il IV Wwworkers Camp è promosso dalla job community wwworkers.it insieme all’Intergruppo parlamentare Innovazione con il sostegno di eBay e Facebook, la media partnership di Rainews24, la technical partnership di MailUp e il patrocinio di Adapt e dei Giovani delle organizzazioni di categoria Cna, Coldiretti e Confartigianato.