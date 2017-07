Iaa, Amedeo Schiattarella confermato presidente

20 luglio 2017- 16:52

Roma, 20 lug. (Labitalia) - L'architetto Amedeo Schiattarella, accademico e titolare dello studio romano Schiattarella Associati, è stato confermato presidente dell’italian branch dell’Iaa per i prossimi 3 anni. Gli obiettivi principali dell'Iaa sono quelli di promuovere i valori culturali dell'architettura, della pianificazione urbana e della teoria architettonica; promuovere lo sviluppo a dimensione umana delle città; aiutare le Nazioni Unite nella definizione di programmi, nella organizzazione di eventi e nella formulazione di dichiarazioni che riguardano il settore dell’architettura, assegnare premi e riconoscimenti, organizzare Interarch-Sofia la triennale mondiale di Architettura. Proprio durante l'ultimo incontro, i membri hanno infatti stabilito che, in occasione del trentennale dell’Accademia, la World triennal of architecture si terrà a Sofia dal 13 al 20 maggio 2018.Molti i temi del forum internazionale sull'architettura che, grazie alla partecipazione professionale di progettisti e studiosi provenienti da tutte le parti del mondo, rappresenta un luogo di confronto e di scambio sulle tendenze dell'architettura contemporanea internazionale, fornendo un panorama delle ricerche dei principali maestri dell'architettura contemporanea.