9 ottobre 2018- 15:34 Ict: Crypto-Revelation, presentazione al Parlamento europeo di Bruxelles

Bruxelles, 9 ott. (Labitalia) - Opportunità e vantaggi, come orientarsi nel nuovo orizzonte tecnologico, tra Blockchain e monete digitali: domani, mercoledì 10 ottobre, al Parlamento europeo di Bruxelles, in programma la presentazione del libro 'Crypto-Revelation' (Paesi Edizioni) di Andrea e Massimo Tortorella, l’edizione in lingua inglese del saggio di successo 'Cripto-svelate. Perché da Blockchain e monete digitali non si torna indietro'. L’evento, dalle ore 16,30 nella sala 6Q1, sarà introdotto da un saluto del presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, a cui seguirà il dibattito dal titolo 'How Europe is approaching throught new regulations', moderato dalla reporter di Bloomberg TV, Marine Strauss. Presenti i due autori che parleranno del libro, spiegando la rivoluzione digitale di massa in atto e i motivi per cui la trasformazione non è più reversibile.Imprenditori con una lunga storia di successi in Italia, Svizzera e in numerosi altri paesi, Andrea e Massimo Tortorella, rispettivamente ceo e presidente di Consulcesi Tech, hi-tech company specializzata in soluzioni all’avanguardia legate alla Blockchain, guidano nel loro saggio di esordio il lettore nell’innovazione, affinché possa cogliere le prospettive della tecnologia della 'catena a blocchi'. Ripercorrendo la storia di questo cambiamento dagli albori, il volume è un vero e proprio manuale che introduce alle possibili rivoluzioni nei processi economici, finanziari e burocratici internazionali, analizza e spiega termini quali ico, hash, mining, token e smart contracts, vocaboli non ancora parte del linguaggio comune, ma utili per orientarsi nel mondo di oggi, cavalcando l’onda dell’innovazione tecnologica. Attraverso le voci di informatici, economisti, capitani d’industria, consulenti aziendali, hacker, esperti di cyber-sicurezza, giornalisti e avvocati interpellati per la realizzazione del saggio, Andrea e Massimo Tortorella delineano un quadro chiaro anche ai non addetti ai lavori. Il saggio raccoglie le voci dei massimi esperti in materia, con contributi dell’economista Edward Luttwak, che ha firmato la prefazione, e intende svelare i 'segreti' di una tecnologia destinata a cambiare il mondo, dalle sue origini alle possibilità che questo fenomeno ha di rendere efficienti istituzioni pubbliche e private. Tra i temi affrontati fondi regolamentati, copyright, voto elettronico e trasparenza amministrativa, sviluppati e spiegati in maniera semplice e alla portata di tutti.