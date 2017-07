Ied riapre le porte ai creativi del futuro, il 13 luglio Open Day

6 luglio 2017- 13:00

Roma, 6 lug. (Labitalia) - Si rinnova, giovedì 13 luglio, l’appuntamento con l’Open Day Ied-Istituto europeo di design dedicato ai giovani creativi che vogliono conoscere da vicino le Scuole di design, moda, arti visive e comunicazione e l’offerta didattica composta da Corsi triennali, Master, Corsi di specializzazione e formazione avanzata. L’Open Day è una giornata di orientamento che si rivolge a studenti e professionisti che desiderano formarsi in un contesto internazionale che valorizza il talento, la creatività e l’innovazione. In ciascuna delle 7 sedi Ied d’Italia sarà possibile confrontarsi con i docenti, lo staff e i coordinatori didattici dei corsi, scoprire come si studia e si vive in Ied, incontrare gli ex-studenti e conoscere le opportunità offerte dal mercato del lavoro.“Ied da cinquant’anni dedica il suo impegno alla formazione dei giovani creativi perché possano diventare acceleratori di cambiamento della società in cui viviamo. Chi progetta vive creando innovazione, prevede il futuro e lo inventa, individua soluzioni là dove altri non ne vedono: per questo la nostra missione è elaborare visioni e metodologie in costante evoluzione”, dichiara Fabrizia Capriati, responsabile Comunicazione Ied Italia. L’offerta formativa Ied conta oltre 200 corsi, tra Triennali, Master e Corsi di specializzazione e formazione avanzata. Alla già ampia lista di diplomi accademici di I livello riconosciuti dal Miur, si aggiungono quest’anno: per la sede di Firenze, Interior and Furniture Design in inglese, Comunicazione pubblicitaria e Interior design in italiano e Fashion design in italiano; per le sedi di Milano, Roma e Torino, Design della comunicazione; per le sedi di Cagliari e Firenze, Fashion design. Ied mette a disposizione dei suoi studenti la possibilità di ottenere borse di studio a copertura parziale della retta di frequenza. In particolare, entro il 20 settembre è possibile candidarsi per ottenere una delle borse messe in palio per i Master in partenza a novembre e gennaio; entro il 15 novembre per i Master che avranno inizio nei mesi di febbraio e marzo.