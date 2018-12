10 dicembre 2018- 13:01 Ikea: 18 dicembre incontro azienda-sindacati, al centro nuovo Piano

Roma, 10 dic. (Labitalia) - "Siamo stati convocati dall'azienda per il 18 dicembre a Roma, alle 11, insieme agli altri sindacati e alla strutture territoriali. Noi chiederemo il contenuto del nuovo piano dell'azienda, visto che dall'annuncio non erano tanto chiari. E naturalmente, capiti i contenuti, chiederemo di quelli che saranno gli effetti sull'Italia, in primis per quanto riguarda l'occupazione". Così, in un intervista a Labitalia, il segretario nazionale della Uiltucs, Stefano Franzoni, rivela la data del primo incontro tra azienda e sindacati dopo l'annuncio della multinazionale svedese di un nuovo piano di ristrutturazione mondiale.Un nuovo piano che in Italia, come avevano denunciato le organizzazioni sindacali, sta già trovando applicazione nelle filiale romane di Ikea, con "una riorganizzazione che sta colpendo in particolare le figure apicali, di 1° e 2° livello, con trasferimenti 'forzati' e demansionamenti". "Questo è un incontro - spiega Franzoni - previsto dal contratto integrativo aziendale: una volta l'anno l'azienda ci incontra per spiegarci quelli che sono gli obiettivi dell'anno successivo". E' chiaro, sottolinea il sindacato, che questo però non sarà un incontro come quelli precedenti. "Le circostanze - conclude il dirigente sindacale - impongono il tema centrale dell'incontro: noi vogliamo sapere i contenuti del nuovo Piano e capire gli effetti sull'occupazione".