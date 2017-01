Il 2017 al ristorante? Spesa invariata ma più attenti alla scelta

17 gennaio 2017- 13:57

Roma, 17 gen. (Labitalia) - Il 2017 al ristorante? Gli italiani spenderanno quanto l’anno scorso, ma saranno sempre più attenti nella scelta. Secondo un sondaggio condotto sui propri utenti da TheFork, principale applicazione per la prenotazione online dei ristoranti che conta 12 milioni di visite al mese, metà degli italiani intervistati si aspetta di andare al ristorante da 2 a 5 volte al mese, mentre il 15,5% pensa di consumare un pasto fuori casa e con servizio al tavolo ogni 30 giorni. Il 36% ha stimato di spendere meno di 10 euro alla settimana per i soli pranzi al ristorante, mentre il 45% prevede di spendere da 10 a 30 euro. Per le cene il budget si alza leggermente: il 78% dei rispondenti spenderebbe nell’arco di una settimana da 10 a 50 euro. Nel complesso, la maggioranza degli intervistati non intende destinare a questa voce più di quanto vi abbia destinato nel 2016. Anche le occasioni per cui ci si recherà più spesso al ristorante - nell'ordine, pranzo/cena con gli amici, appuntamento romantico e pasto in famiglia - sono in linea con l’anno appena concluso, mentre sempre più raramente gli utenti vi pianificano incontri d’affari ed eventi aziendali. Nella scelta del ristorante i criteri più significativi saranno: la presenza di promozioni, la pubblicazione dei prezzi della carta su Internet, le recensioni online, i menù pubblicati sul web e la prenotazione online. Per nulla influente il pagamento mobile, mentre per quasi la metà dei rispondenti i giudizi di critiche e guide gastronomiche restano molto influenti. Ne emerge un utente che si documenta sempre di più su piatti, prezzi, offerta gastronomica e giudizi, di esperti e non, prima di decidere dove mangiare. Quanto alla tipologia, la pizzeria resta la preferita del pubblico italiano, seguita dai ristoranti di pesce, di carne e di specialità regionali. Tra le cucine etniche trionfano il sushi e la cucina asiatica.TheFork ha analizzato l’andamento dei suoi principali mercati nel 2016 per disegnare una mappa delle abitudini gastronomiche degli ultimi 12 mesi. In Europa la giornata dedicata al ristorante resta il sabato, quando si registra il maggior numero di prenotazioni. Unica eccezione è rappresentata dalla Svizzera, dove si va più spesso a mangiare fuori di venerdì. Il servizio più prenotato è sempre la cena: in Italia si concentra soprattutto nelle fasce orarie delle ore 20 e delle 21 e riguarda oltre l’86% delle prenotazioni, in lieve calo rispetto all’88% del 2015. Solo gli spagnoli amano andare a mangiare fuori sia a pranzo sia a cena (il 55% delle prenotazioni è per la cena, il restante 45% per il pranzo). Le occasioni più diffuse per cui si va al ristorante sono la classica riunione con gli amici, che raccoglie maggiori prenotazioni in Italia, Francia, Svizzera e Svezia; il pasto in famiglia, prenotato soprattutto da spagnoli e danesi e l’appuntamento romantico che riscuote maggior successo in Belgio, Portogallo, Olanda e Turchia. Tornando in Italia, le altre occasioni per andare a mangiare fuori sono le cene romantiche (32,4%), quelle con i familiari (29,2%), i pasti da soli (3,2%) e gli incontri di lavoro (2%). In termini di spesa, il prezzo medio per coperto più prenotato durante l’anno è stato di circa 30 euro; nel dettaglio, nel nostro Paese si attesta a quota 27,86 euro, mentre si spende meno in Turchia (24,34) e quasi il doppio in Svizzera (50,37). Quanto alle cucine più prenotate, quella italiana si conferma tra le più apprezzate al mondo posizionandosi nella top 3 di Francia, Olanda, Svizzera, Svezia e Danimarca. Da noi le cucine più prenotate del 2016 sono state la mediterranea (20,5%), la toscana (8,5%) e la cucina di pesce (8%), che batte la cucina romana, al terzo posto nel 2015. La medaglia di bronzo resta per amatriciana e carbonara solo nella capitale. La prenotazione online del ristorante si conferma uno strumento sempre più diffuso tra gli utenti, come dimostrano i tassi di crescita anno su anno riscontrati da TheFork, tra i principali player del settore a livello globale. L’Italia e il Portogallo sono i Paesi europei più dinamici in tal senso con tassi di crescita che superano i 400 punti percentuali, seguiti dai Paesi del Nord Europa, dal Belgio e dalla Turchia che registrano un aumento del booking online tra il 200% e il 300%. Crescita a doppia cifra anche in Francia, Spagna, Olanda e Svizzera. Si prenota online soprattutto dai dispositivi mobili, con tassi di crescita che vanno dal 40 al 70% anno su anno. È interessante notare che in Italia solo il 28% degli utenti di TheFork prenota esclusivamente ristoranti in promozione, a dimostrazione di un’abitudine di consumo sempre più consolidata che prescinde dai prezzi dell’offerta e che risponde alle esigenze di un utente alla ricerca di ispirazione e comodità.