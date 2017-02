Il Mediterranean Cooking Congress sbarca a Barcellona

23 febbraio 2017- 11:42

Roma, 23 feb. (Labitalia) - La IV edizione del Mediterranean Cooking Congress si svolgerà in Spagna, il 27 e 28 febbraio. Barcellona e Girona saranno le due località protagoniste del congresso internazionale organizzato dalla società By Tourist, come evento itinerante nei porti del Mediterraneo, finalizzato ad approfondire la conoscenza dei sapori genuini delle nazioni interessate e incentivarne importazione e distribuzione. Gli ingredienti, dunque, protagonisti del gusto mediterraneo: pasta, pizza, olio, verdure e ortaggi. E si andrà alla scoperta di prodotti genuini spagnoli, provenienti da agricolture e allevamenti sani.“Il viaggio tra i porti del Mediterraneo iniziato nel 2014 continua quest’anno in Spagna - spiega Luisa Del Sorbo, manager della By Tourist e ideatrice del Med Cooking Congress - e sarà come sempre un educational con l’obiettivo di approfondire la conoscenza dei sapori del Mediterraneo alimentando il confronto tra chef, produttori e importatori/distributori per comprendere le metodologie per esportare tipicità genuine e reale espressione di questi territori”.Tanti i protagonisti che si confronteranno: gli chef stellati Cristina Bowerman (ristorante Glass Hostaria di Roma), Michele Deleo (Rossellinis di Ravello), Vincenzo Guarino (Il Pievano in Chianti), Felice Lo Basso (Lo Basso Restaurant di Milano), Antonio e Fabrizio Mellino (Quattro Passi di Nerano). E ancora dalla Francia per il settore Pizzerie Gourmet Gennaro Nasti, dall’Italia Luigi Acciaio (presidente Associazione Pizza Napoletana Gourmet) e Giuseppe Vesi (Pizzagourmet con doppia sede a Napoli); per la pasticceria la casertana Anna Chiavazzo (Il Giardino di Ginevra). Tra i produttori italiani, la Pasta artigianale napoletana Leonessa, L’Orto di Lucullo, I Sapori di Corbara, Olio Dievole. Come importatori distributori presente la Gma Import Export e Sabores de Italia.