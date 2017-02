Il Notariato presenta il rent to buy di azienda

22 febbraio 2017- 13:29

Roma, 22 feb. (Labitalia) - Applicare il contratto di rent to buy alle attività commerciali. L’innovativa formula contrattuale di rent to buy di azienda è stata presentata dal Notariato come risultato di una ricerca promossa dalla Fondazione italiana del Notariato, in collaborazione con l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze e dal Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università di Firenze, con l’obiettivo di proporre il modello del rent to buy, regolamentato dal legislatore nel 2014 per il settore immobiliare, anche al trasferimento di azienda. Il rent to buy di azienda consentirebbe attraverso il collegamento tra due contratti (in genere affitto di azienda e preliminare di cessione di azienda) di entrare subito nel godimento dei beni dell’azienda, inizialmente in affitto con pagamento di un canone periodico (fase 'rent'), e successivamente diventarne proprietari (fase 'buy') in un periodo di tempo prefissato attraverso l’acquisto vero e proprio e il pagamento del relativo prezzo, dal quale vengono scomputati, in tutto o in parte, i canoni pagati in precedenza. I vantaggi per chi compra sono: si ottiene il godimento dei beni dell’azienda senza corrispondere fin da subito l’intero prezzo; si ottiene più facilmente un finanziamento al momento dell’acquisto per il minor importo del prezzo ancora dovuto, in considerazione di quanto anticipato con i canoni. Inoltre, per chi vende: si facilita l’alienazione dei beni che altrimenti potrebbero restare privi di acquirenti; si consegue un immediato introito finanziario; si alleggeriscono i costi di gestione, che possono essere addebitati al detentore.L’operazione, dunque, presenta una serie di profili interessanti sia per le imprese sia per gli istituti finanziatori: la creazione per l’acquirente di uno 'storico creditizio'; l’accantonamento di parte di quanto versato per l’affitto d’azienda come acconto prezzo; la possibilità di accantonare ulteriore liquidità con il proprio lavoro per l’acquisto finale; la posticipazione di tutti i costi e le imposte; la possibilità di vendere la propria azienda cedendo i contratti.