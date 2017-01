Il pecorino toscano Dop al Winter fancy food a San Francisco

19 gennaio 2017- 10:20

Firenze, 19 gen. (Labitalia) - Il Pecorino Toscano Dop vola ancora una volta a San Francisco, per essere fra i protagonisti dell’edizione 2017 del Winter Fancy Food Show. La kermesse dedicata all’enogastronomia mondiale, fra le più importanti nel panorama internazionale, è in programma da domenica 22 a martedì 24 gennaio e coinvolgerà oltre 80 mila produttori, 19 mila buyers e 1.400 espositori. Il Consorzio tutela Pecorino Toscano Dop parteciperà alla manifestazione statunitense insieme ad altre eccellenze enogastronomiche italiane e sotto l’egida dell’Italian Trade Commission (Ice), l’agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, che curerà anche l’incoming di operatori americani. “Il mercato statunitense - afferma Andrea Righini, direttore del Consorzio del Pecorino Toscano Dop - è uno dei più importanti per il nostro formaggio, in costante crescita dopo quello europeo e primo importatore per i prodotti di qualità delle nostre aziende. Il Winter Fancy Food Show di San Francisco aprirà anche quest’anno una serie di appuntamenti e di iniziative promozionali collaterali, fra cui gli eventi nella ‘Lounge Italia’ di Ice, che vedranno protagonista il Pecorino Toscano Dop e offriranno l’occasione per coniugare l’attenzione verso innovazione e nuovi trend di mercato con una tradizione antica, come quella casearia, mettendo al primo posto i consumatori e la risposta alle loro richieste, sempre diverse e in continua evoluzione”.