11 giugno 2019- 12:25 Imprese: Aton informatica, Maurizio Mandolini nuovo sales director

Milano, 11 giu. (Labitalia) - Maurizio Mandolini è il nuovo sales director di Aton informatica. La nomina è stata comunicata dal direttore generale di Aton informatica, Fulvio Duse, e si inserisce nell'ampliamento del team manageriale dell’azienda, per seguire le due sedi di Milano e Roma, nello sviluppo di nuovi mercati. Nato a Roma, 60 anni, Maurizio Mandolini entra nel mondo dell’It nel 1979, quando ha inizio la sua esperienza professionale, subito dopo gli studi di informatica.Da allora, ha ricoperto diversi incarichi manageriali nei settori tecnico e commerciale in diverse aziende tra cui la Tirrena Assicurazioni, la Soi informatica e il Gruppo Finsiel, con il ruolo di responsabile di area e dell’organizzazione dei sistemi informativi. Dal 1997 al 2004 è socio fondatore con il ruolo di direttore generale e direttore tecnico della Spring Consulting spa (attuale Exprivia), azienda di progettazione e servizi nel settore dell'information tecnology, attiva su tutto il territorio italiano con le tre sedi di Roma, Milano e Bologna. In questo periodo, ha commercializzato e coordinato attività su progetti informatici di medie, grandi dimensioni, inerenti vari campi di applicazione: industriale, food, sanitario.Nel 2005 entra in Nous Informatica svolgendo attività manageriali e commerciali e dal 2008 riveste l’incarico di general manager, amministratore e business developer in diverse aziende, tra cui: Return Srl, Acsi Consulting Srl, Vantea Smart.