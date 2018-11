21 novembre 2018- 13:00 Imprese: Sushi Daily, concept innovativo segreto successo dei nostri corner Intervista al country manager Italia KellyDeli

Roma, 21 nov. (Labitalia) - Sushi Daily, brand di proprietà` del Gruppo KellyDeli che con 800 chioschi e sushi corner all’interno dei supermercati di 10 Paesi europei sta rivoluzionando il modo di concepire e gustare le specialità` della cucina giapponese, si prepara a chiudere il suo quinto anno di presenza in Italia con un 2018 importante: +10% trend di crescita del fatturato, 9 nuove aperture e tanti progetti in cantiere. "Il segreto del successo di Sushi Daily - spiega, in un'intervista a Labitalia, Emanuele Scalera, country manager Italia KellyDeli - è certamente la proposta di un concept innovativo di Sushi Kiosk a servizio completo, a metà tra l’esposizione e lo show cooking, con prodotti di prima qualità preparati durante la giornata in una cucina a vista dai nostri artigiani del sushi. Nei nostri chioschi la freschezza e la cura artigianale del prodotto fatto a mano sono quelle proprie di un ristorante, ma con l’agilità del servizio di un take away". "La storia di Sushi Daily - racconta - inizia con Kelly Choi, fondatrice di KellyDeli (la società proprietaria del brand), e la sua promessa al mentore Yamamoto-San, un famoso maestro del sushi, di diventare il leader europeo nel campo dei Sushi Kiosk utilizzando il suo tradizionale know-how e la sua grande capacità d’innovazione". "Il primo accordo strategico - ricorda Scalera - è partito in Francia, terra d’adozione di Kelly Choi, quando ha attivato la prima collaborazione a Lione con Carrefour. Da lì ci siamo estesi in tutta Europa sia seguendo Carrefour, sia iniziando a differenziare i retailer nei quali eravamo presenti. Avviata nel novembre 2013, la filiale italiana di KellyDeli gestisce il secondo mercato europeo del Gruppo per numero di punti vendita e fatturato con oltre 150 corner Sushi Daily attivi all’interno delle catene Carrefour, Il Gigante, Pam Panorama, Iperal, Conad, Iper, La grande i, Poli, Pewex, Tigros, Sole365, Elite e Simply". "A livello italiano - continua Emanuele Scalera - stiamo lavorando per consolidare il core business nella Gdo con nuove aperture e format innovativi. A questo proposito, lo scorso giugno, abbiamo inaugurato il primo punto vendita con sedute all’interno della Terrazza Termini, al primo piano della stazione". Aperto tutti i giorni dalle 7 alle 23, "questo spazio è stato concepito per dare a tutti i viaggiatori che passeranno dalla Stazione Termini - dice - la possibilità di assaporare i piatti tipici della cucina giapponese, preparati quotidianamente dai nostri artigiani del sushi, in una duplice opzione che tiene conto della fruibilità del prodotto e del luogo: take away o consumo al tavolo". "I prodotti realizzati - afferma Emanuele Scalera - durante la giornata nella cucina a vista che è diventata simbolo dei nostri chioschi, possono essere prelevati direttamente dai viaggiatori dalla vetrina refrigerata per essere degustati in viaggio, oppure gustati con calma nel luminoso e accogliente spazio"."Perseguendo questa strada - sottolinea - stiamo lavorando per rendere Sushi Daily un’impresa omnicanale in grado di raggiungere i consumatori senza soluzione di continuità in negozi al dettaglio, minimarket, centri commerciali, aeroporti, stazioni ferroviarie, grosse vie commerciali e zone ristoro per continuare ad essere leader nell'offerta del sushi di qualità. Per raggiungere questo importante obiettivo abbiamo in programma investimenti per oltre 2 milioni di euro".