In Emilia-Romagna si celebrano cipolla, scalogno e porcino

6 luglio 2017- 18:19

Bologna, 6 lug. (Labitalia) - A cavallo fra Emilia e Romagna, nell’area compresa fra i comprensori di Imola (Bo) e quello di Faenza (Ra), dove è da poco attiva la società di promozione IF Imola Faenza Tourism Company, c’è un territorio ricco di eccellenze gastronomiche. Nei mesi di luglio e agosto ne verranno celebrate 3, nel corso di altrettanti eventi gustosi: da oggi al 9 luglio a Medicina (Bo) prende vita 'Medicipolla', dal 20 al 23 luglio a Riolo Terme (Ra) si celebrerà la 'Fiera dello Scalogno Igp di Romagna', il 19 e 20 e il 26 e 27 agosto a Castel del Rio (Bo) doppio weekend con la 'Sagra del Porcino'.Da oggi, quindi, a Medicina, si celebra la 'Antica Fiera di luglio' e la XVII edizione di 'Medicipolla', un omaggio gustoso alla Cipolla di Medicina, che per l’occasione sarà proposta in tutte le sue varianti e in numerosi menù a tema. Nel corso dell’evento, inoltre, ci saranno l’esposizioni di macchine agricole d'epoca e moderne, spettacoli d'intrattenimento, mercatini e specialità gastronomiche da degustare.Fra i tanti appuntamenti, quelli di maggior interesse sono: 'Cipolla d’autore', la cena a tema a cura dello chef Riccardo Facchini (stasera ore 20,30); il 14° Simposio della Confraternita della Magnifica Cipolla di Medicina (domani, 7 luglio, ore 21,15); symposium sulla canapa e le sue straordinarie lavorazioni, con relatrice Manuela Pierobon, e a seguire degustazione di crostini (8 luglio ore 18,45); laboratori di cosmesi utilizzando prodotti tipici del territorio come la cipolla, il foraggio e la Patata di Medicina (8 luglio dalle 19).