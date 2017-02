In passerella creazioni Lilia Poustovit presidente Sindacato moda ucraino

21 febbraio 2017- 13:20

Milano, 21 feb. (Labitalia) - E’ l’attrice francese Marion Cotillard nuovo simbolo di femminilità, sensualità e tenerezza, la musa ispiratrice di Poustovit, il brand nato dalla creatività di Lilia Poustovit, la stilista ucraina più apprezzata e di successo nel mondo ex Urss e presidente del Sindacato della Moda ucraino e distribuito da Guffanti Concept, la piattaforma strategica di distribuzione del fashion capace di supportare i brand nella fase di produzione, comunicazione e crescita nei mercati in Italia e all’estero.Il brand di Kiev, in collaborazione con Guffanti Concept, presenterà alla Milano Fashion Week per la prima volta in calendario le sue collezioni giovedì 23 febbraio dalle 10 alle 13 a Milano in Via Olona 6-bis nella Sala Cavallerizze. Abiti e cappotti sono i capi iconici di Poustovit, fluidi con stampe uniche e una selezione di colori originali. Questa è l’atmosfera di uno stile effortless, che trasmette un’eleganza senza tempo. Camicie over, capispalla morbidi sono presenti in ogni collezione e per le stampe sugli abiti chemisier di seta Poustovit sceglie come fiore la Protea sostenuto dalla bellezza sconvolgente della natura d’inverno. "I fiori delicati -dichiara Lilia Poustovit- sono in grado di dissipare la gravità di un’atmosfera militare, portando con sé l’amore essenziale e il calore". "Adoriamo -spiega il direttore commerciale di Guffanti Concept Alessandra Guffanti- scoprire talenti forti e contemporanei come la personalità di Poustovit. Lilia ha un’identità forte capace di sostenere il palcoscenico della Milano Fashion Week dopo esser stata selezionata da Camera della Moda Italiana. Distribuiamo Poustovit con ottimi risultati e sellout, perché la sua forza è l’immagine sofisticata e effortless che crea dipendenza nelle consumatrici finali".