'In Poltrona con lo Chef' celebra Caserta sullo schermo e nel piatto

31 gennaio 2017- 14:56

Napoli, 31 gen. (Labitalia) - Torna giovedì alle 20,30, l'appuntamento con 'In poltrona con lo chef', la rassegna ideata da Wine&Thecity, che mescola cucina, cinema e cultura in un mix inedito di sapori e spettacolo. Il quarto appuntamento celebra Caserta sullo schermo e nel piatto con la chef Rosanna Marziale, Stella Michelin di Le Colonne di Caserta, Manuel Lombardi, pastore e casaro de Le Campestre a Castel di Sasso, e Mimmo La Vecchia, conduttore del caseificio Il Casolare di Alvignano, che si esibiranno in inedite performance live e racconti di cucina e territori. Ad aprire la serata il cortometraggio 'Caserta Place Dream' del regista australiano James Mc Teigue prodotto nel 2014 da Pasta Garofalo (protagonista il premio Oscar Richard Dreyfuss, Kasia Smutniak, Valerio Mastandrea e con la partecipazione di Ennio Fantastichini e Malika Ayane), un piccolo kolossal in costume ambientato nella Reggia di Caserta.La serata prosegue sul palco del cinema Hart dove è allestita la cooking station di Schettino Cucine Professionali e dove si alternano in una sorta di Jam session gastronomica i tre protagonisti. Il pubblico in sala ascolta, assaggia e interviene. La serata è concepita come un viaggio multisensoriale alla scoperta della Terra di Lavoro, terra di bufale e pascoli, di vigne e prodotti tipici unici come la mela annurca. Un’audio-degustazione, 'Il ritorno fantastico di Carlo di Borbone' di Rosanna Marziale, introduce la performance gastronomica. Naso, occhi, palato e dita vengono coinvolti nell’esperienza. Mimmo La Vecchia mostra come nasce una mozzarella di bufala campana tra gesti antichi e manualità. Manuel Lombardi racconta il Conciato Romano, unico presidio Slow Food della provincia di Caserta, formaggio antico e prezioso, affinato in anfore di terracotta che schiudono profumi inebrianti. Rosanna Marziale cucina uno dei suoi piatti 'cult'. Nei calici un’altra eccellenza del casertano: i vini dell’azienda Terre del Principe di Castel Campagnano di Manuela e Peppe Mancini. Il vino in degustazione è Le Sèrole 2015 da uve Pallagrello bianco 100% raccontato dalla voce dell’attrice Marialuisa Firpo che scandirà i tempi della serata tra lettura e interpretazione.'In poltrona con lo chef' fa leva sulla contaminazione di generi, sull’improvvisazione colta e curiosa: cucina, spettacolo, cinema d’autore, grandi vini e design con le poltrone Aris 1967 di Valentina Pisani Architetto, compongono la ricetta sempre nuova di ogni serata.