In Siemens smart working per tutti, firmato accordo con i sindacati

13 giugno 2017- 17:09

Roma, 13 giu. (Labitalia) - Siemens Spa ha firmato con i delegati sindacali interni ed esterni l’accordo collettivo, ratificato da Assolombarda, in base al quale dal 1° gennaio 2018 tutti i collaboratori della società, ad esclusione dei tecnici del service, lavoreranno in un’unica modalità: lo smart working (lavoro agile), noto in azienda come Siemens Office. L’accordo sancisce formalmente l’addio alle timbrature se non per motivi di sicurezza e di accesso, mentre la valutazione della prestazione lavorativa non sarà collegata alla rilevazione delle presenze/assenze, perché ciò che conterà saranno i risultati raggiunti, non le ore trascorse in ufficio. L’accordo nasce da un percorso che conferma la direzione verso la flessibilità, la responsabilizzazione e l’autonomia delle persone nella loro attività lavorativa, nonché verso la semplificazione dei trattamenti e delle procedure gestionali e amministrative, anche e soprattutto per i collaboratori. “Cambia profondamente l’organizzazione del lavoro: lo smart working - commenta Federico Golla, presidente e amministratore delegato di Siemens Italia - sarà il modo di lavorare per i collaboratori di Siemens Spa. Un passaggio importante nella storia della nostra società che si conferma pioniere nell’innovazione anche delle politiche per le persone. Siamo partiti sei anni fa con una rivoluzione culturale che ha portato a un radicale cambio di paradigma, un’innovazione coerente con l’impatto della digitalizzazione sui modelli di business e sulle nostre vite. Oggi formalizziamo con le parti sociali un percorso di successo e dialogo continuo”. Partito come progetto pilota, quando in Italia non era ancora stato coniato il termine che oggi lo identifica, il lavoro agile in Siemens comincia nel 2011. Coinvolgendo dapprima i collaboratori delle funzioni centrali (It, Communications, Real Estate, Risorse umane), si è poi esteso gradualmente alle divisioni di business. Dalla sede centrale di Milano fino alle filiali sparse sul territorio, negli ultimi anni è diventato parte del dna di moltissimi collaboratori e manager che lo hanno abbracciato, apprezzandone i benefici. Una radicale trasformazione dell’organizzazione che ha cambiato definitivamente il modo di concepire la giornata lavorativa, incentivando i collaboratori a essere più autonomi e responsabili rispetto alle proprie attività e i manager a definire con crescente chiarezza priorità e aspettative. “Per noi vuol dire impostare il lavoro all’insegna della flessibilità di orari e di spazi, valutando solo i risultati raggiunti. I nostri collaboratori possono infatti prestare la loro attività lavorativa indipendentemente dalla localizzazione geografica, grazie all’uso di idonei strumenti, secondo i loro tempi e le loro preferenze, in modo che capacità e abilità siano continuamente stimolate e massimizzate”,aggiunge Golla. Nel 2015 Siemens si è aggiudicata lo 'Smart Working Award 2015', il premio istituito dall’Osservatorio Smart Working della School of Management del Politecnico di Milano per accelerare la diffusione di nuovi modelli di lavoro dando visibilità alle esperienze di successo e ai benefici ottenuti.