In un volume 'L’eleganza e l’originalità' di Isabella Rossini

27 gennaio 2017- 14:04

Dalla Fondazione intitolata alla nobildonna donazione per progetti in attività danneggiate dal terremoto

Roma, 27 gen. (Labitalia) - Saranno presentate domani, sabato 28 gennaio, a Roma, a Villa Laetitia, le prime iniziative 2017 della Fondazione Isabella Rossini. Tra queste, la realizzazione del libro 'Isabella - L’eleganza e l’originalità', i cui proventi sono destinati a finanziare i progetti filantropici della Fondazione. Al dibattito di apertura interverranno Anna Fendi, Alessandro Maria, Rinaldi, segretario generale della Fondazione e figlio della nobildonna Isabella Rossini, Maria Laura Garofalo, autrice del libro, e Stefano Zecchi, accademico e scrittore, nonchè autore dell'introduzione al testo. Al termine del prologo, una performance presenterà alcuni capi della Collezione Isabella Rossini con una serie di 'quadri' moda, interpretati da modelle ballerine sulle note di Maurice Jarre, Gioachino Rossini e Richard Georg Strauss.Ospite d’onore il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, a cui Alessandra Rinaldi Garofalo, vicepresidente della Fondazione, consegnerà una targa di riconoscimento "per la forza e la determinazione dimostrati in tempi drammatici a sostegno dei propri concittadini gravemente colpiti dal terremoto". E una donazione come contributo della Fondazione a sostegno di progetti di formazione e riqualificazione nell’ambito della produzione artigianale-imprenditoriale nei settori della maglieria, abbigliamento, artigianato, attività fortemente danneggiate dal terremoto dello scorso anno. 'Isabella - L’eleganza e l’originalità' segue un primo volume dal titolo 'Isabella', presentato lo scorso 8 luglio, a Palazzo Pallavicini Rospigliosi di Roma. L'opera esibisce le preziose collezioni di maglieria ricamata, di abiti in stile tirolese e da mare, nonché parte delle mise Hermès abbinate alle particolarissime gonne in pelle, appartenute alla nobildonna e ritratte, nel libro, indosso alla nipote Alessandra Rinaldi Garofalo.L’intento è sempre quello di evidenziare quei valori di grande artigianato che rendevano unico e originale ogni capo, anche se non da gran sera, che la stessa Isabella Rossini ideava e faceva realizzare da sartorie romane di eccellenza. Infatti, la caratteristica fondamentale di Donna Isabella era l’attitudine a personalizzare ogni capo, stoffa, gioiello: per cui foulards preziosissimi di Hermès diventavano un abito da cocktail di grande raffinatezza, un comune seppur splendido filo di perle, su suo suggerimento, veniva trasformato in una collana ancor più preziosa, unica ed originale.In una mini-esposizione su manichino, ci saranno quattro abiti rappresentativi dei diversi temi della Collezione.La Fondazione Isabella Rossini Onlus nasce a dicembre 2015, all’indomani della morte di Isabella, per volontà dei suoi familiari ed eredi: il marito Rodolfo Rinaldi (presidente della Fondazione), il figlio Alessandro Maria, la nuora Maria Laura Garofalo e la giovane nipote Alessandra. Donna molto nota a Roma e negli ambienti internazionali, per la sua eleganza e per il suo straordinario stile, Isabella Rossini era lontana discendente di Gioachino Rossini e figlia di Alessandro, grande imprenditore e finanziere degli anni Trenta e Quaranta, con una rete di relazioni finanziarie, sociali e commerciali in tutta Europa. La Fondazione è un’iniziativa filantropica nata per conservare e trasmettere tutti i valori che Isabella Rossini ha sostenuto e rappresentato nel corso della sua lunga vita, in cui l’attenzione per la bellezza e lo stile non sono mai stati fine a se stessi, mai disgiunti dall’amore per la cultura, la famiglia e l’arte. Obiettivo della Fondazione è promuovere la realizzazione di progetti in ambito sociale e a tal scopo predispone borse di studio 'Isabella Rossini' per sostenere giovani talenti svantaggiati, in un percorso di formazione nel campo della moda, dell’arte e del costume. Con lo stesso obiettivo socio-culturale, la Fondazione mette a disposizione di scuole, enti o musei tutti gli abiti della Collezione Isabella Rossini, realizzati con tecniche artigianali di cucito e ricamo che hanno dato vita, anche per la particolarità dei tessuti e delle linee, a vere e proprie opere d'arte.La Collezione Isabella Rossini, che conta circa 400 abiti delle firme più note, italiane e internazionali, da Valentino a Dior, da Fendi a Chanel, da Gucci a Raffaella Curiel ad Hermès, si caratterizza principalmente per essere una collezione sartoriale, creata su misura per Isabella, sulla base delle sue stesse indicazioni ed espressione di uno stile del tutto personale e assolutamente inconfondibile. Isabella, infatti, partecipava attivamente alla realizzazione dei suoi abiti spesso creati in funzione di un evento particolare, di un viaggio o per esaltare la bellezza di un gioiello ricevuto in dono dal marito Rodolfo. Da questa vera e propria 'collaborazione' con rinomati stilisti e artigiani della Capitale, tra cui soprattutto la Sartoria Bonfanti, è nata una serie di creazioni-gioiello, pezzi unici che sono un trionfo di ricami, dettagli, materiali più svariati, spesso reinventati, come la pelle e la maglieria, che rappresentano un vero patrimonio 'culturale' da far conoscere al grande pubblico e già esposti in mostre prestigiose all’estero, come il MoMA - Museum of Modern Art di Tbilisi. Ma soprattutto patrimonio messo a disposizione degli studenti delle Accademie e Scuole di moda, che hanno la possibilità di accedere alla Collezione, quale oggetto di studio. La Collezione è conservata a Villa Rossini, residenza romana della nobildonna, tra l’altro scelta come location da Federico Fellini per il suo film 'E la nave va'. Isabella Rossini lascia in eredità questa sua intera Collezione di abiti e accessori all’unica nipote femmina, Alessandra Rinaldi Garofalo, legata all’amatissima nonna da una notevole rassomiglianza fisica e da un'affinità di carattere e stile, custode, oltre che testimone, di una tradizione di famiglia, che proietta nel futuro i molteplici e diversi valori di bellezza, eleganza e stile.