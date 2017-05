Inail e Confindustria lanciano Premio Imprese per Sicurezza

8 maggio 2017- 17:42

Roma, 8 mag. (Labitalia) - Confindustria e Inail lanciano oggi la V edizione del Premio Imprese per la sicurezza, con la collaborazione tecnica dell’Associazione Premio Qualità Italia (Apqi) e di Accredia, ente italiano di accreditamento. "L’iniziativa -spiega Inail in una nota- ha lo scopo di diffondere la cultura della prevenzione premiando le aziende che si distinguono per l'impegno concreto e per i risultati gestionali conseguiti in materia di salute e sicurezza". Il Premio, rivolto a tutte le imprese, anche non aderenti al sistema Confindustria, è assegnato per tipologia di rischio (alto o medio-basso) e per dimensione aziendale. Le imprese che intendono aderire all'iniziativa possono farlo attraverso il sito di Confindustria, cliccando sul banner del Premio, raggiungibile anche dal link Inail Prevenzione e sicurezza.Il termine ultimo per l'invio dei questionari on line è il prossimo 26 giugno alle ore 14. Le aziende che risulteranno finaliste potranno chiedere una riduzione del tasso di premio Inail tramite il modello OT24, secondo le modalità disponibili sul sito www.inail.it.