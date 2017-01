Inarcassa, nuova app gratuita per consultazione on line

24 gennaio 2017- 14:05

Roma, 24 gen. (Labitalia) - Consultare i propri dati previdenziali, conoscere il saldo contabile dei contributi, modificare le informazioni personali o chiedere un certificato di regolarità: per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti ora è ancora più facile con la nuova app gratuita, InarcassaMobile.Rilasciata da Inarcassa in questi giorni sugli store Apple e Android, l’app dedicata ai dispositivi mobili è il canale con cui la cassa di previdenza e assistenza delle due categorie professionali rende disponibile ai suoi interlocutori nuovi strumenti per accedere a informazioni e servizi che puntano all’efficienza, alla trasparenza ed alla bi-direzionalità. Pin e password di autenticazione sono gli stessi che ciascun professionista già utilizza per Inarcassa on line, il servizio telematico dell’ente, nato nel 2001, che oggi conta circa 120.000 utenti attivi e che sinora si è rivelato lo strumento più valido e veloce per verificare la posizione previdenziale e svolgere con semplicità e immediatezza tutte le operazioni ordinarie di raccordo con la cassa, protette con il protocollo di crittografia https, che garantisce la sicurezza delle comunicazioni tra utente e sito web. Con la nuova app, Inarcassa si prefigge di offrire ai suoi 168.000 iscritti, ai titolari di partita Iva, alle società, ai pensionati e agli eredi, la possibilità di accedere anche tramite smartphone o tablet, in modo pratico e innovativo, alle informazioni e ai servizi della cassa, in parte già fruibili dal web, rilasciando le nuove funzionalità in modo graduale. In questa prima fase, InarcassaMobile rende disponibile l’accesso al saldo contabile, ai dati personali e di contatto, all’anagrafica della pensione, ai periodi di iscrizione (Inarcassa, Iva e albo), alle dichiarazioni con il dettaglio dell’anno, all’Inarbox, al rilascio dei certificati di regolarità contributiva. Ma arriveranno presto nuovi servizi che, grazie al monitoraggio e all’analisi dell’utilizzo dell’app da parte dei professionisti, saranno sempre più mirati alle loro esigenze.“L’apertura di Inarcassa a questa nuova modalità di interazione - dichiara il presidente, Giuseppe Santoro- è in linea con il piano strategico dell’ente per il quinquennio 2015-2020 e testimonia la rinnovata volontà del consiglio di amministrazione di dedicare la massima cura ai nostri associati, con progetti innovativi volti a favorire la qualità del rapporto, una comunicazione efficace e una maggiore conoscenza e consapevolezza del risparmio previdenziale”.