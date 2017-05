Inaugurata alla Fiera Roma la prima edizione di #Blast2017

10 maggio 2017- 17:46

Piccinetti, ratifica la ripartenza della Fiera della Capitale

Roma, 10 mag. -(Labitalia) - Si è svolta questa mattina l’inaugurazione della prima edizione di BLAST2017, l’evento tech internazionale che da oggi, e fino a venerdì 12 maggio, sarà ospitato negli spazi della Nuova Fiera di Roma.Ad inaugurare quello che intende diventare l’evento italiano, ma con respiro internazionale, più importante per il mondo tech sono saliti sul palco Pietro Piccinetti, amministratore unico di Fiera Roma, Benedetto Della Vedova, sottosegretario al Ministero degli Affari esteri, Adriano Meloni, assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro di Roma Capitale, Guido Fabiani, assessore allo sviluppo economico della Regione Lazio, Antonio Laspina, Cmo presso ICE, Giuseppe Biazzo di Unindustria, Paolo Sabbadini, managing partner Cukierman & Co. Investment House Ltd; Alessia Gianaroli, co organizzatrice dell’evento, e Emil Abirascid, giornalista.L’exhibition area, pronta ad accogliere fino a venerdì circa un centinaio di startup selezionate nei settori fintech, foodtech, IoT, Industry 4.0 e VR, sono state presenti, nell’arco dell’intera giornata, startup dal calibro internazionali.“Questo nuovissimo format, il secondo introdotto dall’avvio della nuova gestione dopo quello della ‘Country Presentation’ – ha commentato Piccinetti - ratifica con forza la ripartenza della Fiera della Capitale. Con questa intensa tre giorni dedicata al mondo dell’innovazione digitale a tutto tondo il nostro Polo fieristico punta a restituire centralità anche in questi settori a Roma e al Paese. L’Italia e la sua Capitale – che ha tutte le carte in regola per non avere nulla da invidiare a nessun’altra città d’Italia, d’Europa e del mondo – sono da sempre scrigno di ingegno, idee e inventiva e devono riuscire a essere un riferimento europeo e globale anche per quel che riguarda il tech e le sue applicazioni. Essere motore di questo processo di sviluppo è il nostro primo obiettivo come Fiera"."Mi piace inoltre pensare- ha concluso Piccinetti - che possa essere proprio la Fiera, nei secoli il più classico e longevo strumento di interconnessione tra le genti, a essere rampa di lancio per l’innovazione e le più moderne tecnologie, che con modalità differenti ma intenti analoghi mettono in contatto le persone. È con l’augurio che siano sempre la maggiore connessione tra i popoli e lo sviluppo di benessere e opportunità le molle alla base delle opere di ingegno che questo evento rappresenta e esprime, che do il benvenuto e auguro buon lavoro a tutti i presenti”.Appuntamento domani mattina a partire dalle ore 9 per la seconda giornata di workshop e incontri.