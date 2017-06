Industria 4.0: accordo Toscana-Federmanager per diffusione competenze manageriali

28 giugno 2017- 14:23

Firenze, 28 giu. (Labitalia) - Aiutare le imprese toscane, ed in particolare le Pmi, a conoscere tutti gli aspetti legati a Industria 4.0 attraverso l'organizzazione di seminari, visite in aziende o il distacco di temporary manager. E' questo l'obiettivo del protocollo d'intesa tra Regione e Federmanager Toscana che è stato firmato oggi a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze."Avvicinare e stimolare le imprese a pensare ed agire in termini di Industria 4.0 - ha detto l'assessore regionale alle Attività produttive Stefano Ciuoffo - è uno dei punti chiave delle politiche regionali per l'innovazione. In quest'ottica la Toscana si è dotata di una Piattaforma e creato una rete di collaborazioni e sinergie con vari soggetti. Tuttavia ritengo che l'intervento nei confronti delle realtà più piccole, che costituiscono una fetta importante del sistema produttivo toscano, deve essere più decisa e vigorosa". "E' per questo motivo che oggi abbiamo siglato questa intesa con Federmanager per far conoscere le ricadute del paradigma sui processi organizzativi e gestionali", ha aggiunto Ciuoffo. "Affrontare positivamente la nuova ondata di trasformazioni organizzative e gestionali rese possibili dalle innovazioni tecnologiche note come Industria 4.0 è diventata una necessità impellente per le imprese che vogliono continuare a prosperare nel nuovo scenario industriale – ha detto il presidente di Federmanager Toscana, Valter Quercioli – Per dare maggiori possibilità di successo a queste imprese, anche e soprattutto a quelle più piccole, riteniamo fondamentale il contributo di manager esperti con competenze adeguate. L'intesa con la Regione Toscana realizza fattivamente questo scopo avvicinando il mondo delle piccole imprese e quello dei manager". In base all'accordo Regione e Federmanager collaboreranno per realizzare tutta una serie di azioni comuni tese a diffondere presso le imprese conoscenze e competenze legate a Industria 4.0 e gli impatti di questa sui processi organizzativi e manageriali. Federmanager Toscana provvederà ad organizzare seminari informativi e conoscitivi sui temi di Industria 4.0, con particolare attenzione alle ricadute aziendali e manageriali; ad effettuare test degli strumenti di assessment e per l'audit tecnologico che Regione e Organismi di ricerca regionali stanno mettendo a punto per valutare il grado di maturità di un'impresa; a divulgare gli strumenti di assessment on line che la Regione metterà a disposizione delle Pmi; a organizzare visite presso imprese a favore di Pmi, organismi di ricerca, personale regionale; a promuovere la figura del Temporany Manager (Tn) anche sotto la forma del distacco temporaneo.La Regione, dal canto suo, fornirà la propria collaborazione a Federmanager per l'espletamento delle varie azioni. Le possibilità di ricorrere delle competenze di Organismi di ricerca, anche mediante accordi di collaborazione, nonché di affrontare il tema degli impatti sull'organizzazione della produzione e le relative ricadute sul modello di business sono previste dalla Piattaforma regionale Industria 4.0. Da evidenziare inoltre l'azione 1.1.3 del Por Fesr 2014-2020, che contempla il finanziamento di interventi di innovazione a favore delle Pmi attraverso il sostegno all'acquisizione di servizi qualificati individuati da uno specifico catalogo tra i quali l'assunzione nelle Pmi della figura del Temporany Manager, il cui inserimento può avvenire anche con il distacco temporaneo.