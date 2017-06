Industria 4.0, Filctem: interroghiamoci su dove indirizzare aumento produttività

Roma, 15 giu. (Labitalia) - "Ho letto che secondo Marco Bentivogli anziché tassare i robot, proposta di Bill Gates, bisognerebbe ridurre il cuneo fiscale. Insomma, aumentiamo il salario ai fortunati che resteranno al lavoro!". Così Emilio Miceli, segretario generale della Filctem-Cgil, a proposito del dibattito in corso sulla 'rivoluzione' industriale 4.0. "Forse dovremmo interrogarci tutti -prosegue il leader della Filctem- verso dove indirizzare l'aumento di produttività che deriva dalla nuova rivoluzione di processo. Se l'impresa non dovesse essere chiamata a farsi carico del benessere più generale del paese, come questo obiettivo potrà essere raggiunto". "Uno scambio corporativo -conclude Miceli- questo sì vecchia anticaglia del passato, è quanto di più lontano possa servire al mondo del lavoro ed alla società. Forse sarà bene trovare il modo per discuterne".