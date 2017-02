Ing Italia, certificazione Top employer Italia e Europe

9 febbraio 2017- 16:48

Roma, 9 feb. (Labitalia) - Ing Italia ha ottenuto la certificazione Top employer Italia, per il quarto anno, e Top employer Europe, a testimonianza della passione e dell’impegno di Ing nella creazione di un ambiente di lavoro positivo e per l’efficiente gestione e valorizzazione delle persone. La classifica internazionale condotta ogni anno da Top Employers Institute è il risultato di una ricerca svolta con metodologia indipendente e su dati oggettivi, che ha riconosciuto l’eccellenza di Ing nelle condizioni di lavoro offerte ai dipendenti, nelle politiche di formazione e sviluppo diffuse a tutti i livelli aziendali, nelle strategie di gestione del personale.Per valorizzare al meglio ciascuna risorsa, infatti, Ing non propone un singolo percorso di carriera predefinito e uguale per tutti, ma consente a ciascuno di costruirsi il percorso più adatto alle proprie competenze e aspirazioni, valorizzando l’iniziativa personale e la determinazione. Per i giovani talenti, è stato creato l’Ing international talent programme, un programma di quattro anni creato su misura per i neolaureati, che prevede 6 percorsi (retail banking, wholesale banking, finance, risk, it e hr) con l’obiettivo di formare i futuri 'Orange leaders'.La centralità delle persone è da sempre parte integrante della vita in Ing; 'Empowering people to stay a step ahead in life and in business' è la mission della banca, che significa aiutare le persone, siano esse dipendenti o clienti, a prendere decisioni autonome e consapevoli nella vita personale e professionale. Un altro elemento di attenzione è la diversity, che l’azienda considera un valore per crescere, migliorare, innovare e ottenere solidi risultati. Tutti hanno quindi le stesse opportunità di esprimersi liberamente nel lavoro quotidiano, indipendentemente da genere, età, credo religioso, orientamento sessuale o altro.