12 novembre 2018- 13:49 Innovazione: Innovaway, con Asso ottimizzati processi vendita e post vendita Nel settore dell'automotive

Milano, 12 nov. (Labitalia) - Nasce Asso, la nuova soluzione integrata per i dealer dell'automotive realizzata da Innovaway, azienda leader nell'Ict, che punta ad usare la realtà aumentata per ottimizzare i processi di vendita e post vendita, migliorando l'esperienza d'acquisto del cliente. La soluzione Asso è stata realizzata dall'area ricerca e sviluppo di Innovaway, per il segmento dell'automotive secondo le linee guida del comitato strategico di cui fanno parte l’ex ministro all'Innovazione e presidente del Cnr, Luigi Nicolais, e il docente di Ingegneria elettrica e delle tecnologie dell'informazione, nonché direttore della developer academy Apple di Napoli, Giorgio Ventre. Innovaway è una società di informatica creata nel 1997, conta più di 600 dipendenti, di cui il 55% donne e il 63% laureati, con un’età media di 35 anni. Il gruppo è attivo in sette sedi (Napoli, Milano, Roma, Torino, Palermo, Catanzaro, Tirana), erogando i suoi servizi in 25 lingue e svolgendo la sua attività in tutto il mondo, in più di cento paesi."Ritengo che la soluzione Asso sia estremamente interessante - dichiara Luigi Nicolais - perché offre nuovi e innovativi servizi al mercato automotive. La ricerca che crea innovazione ha sempre importanti effetti sulle aziende a prescindere dal settore di appartenenza. Le aziende devono sfruttare al meglio tutte le opportunità per migliorare i processi produttivi e la capacità di competere sul mercato. Penso ad esempio agli strumenti di Industria 4.0, e in particolare al credito d'imposta, che hanno permesso e permettono a tutte le aziende di sostenere importanti investimenti in ricerca e sviluppo". L'area ricerca e sviluppo del Gruppo Innovaway analizza i trend del mercato e le nuove esigenze delle imprese nazionali e internazionali, per rendere più competitive le aziende clienti e promuovere innovazioni frutto della ricerca universitaria, creando in tal modo anche opportunità di lavoro e crescita professionale per giovani ricercatori. Grazie a soluzioni come Asso, le concessionarie automobilistiche possono aumentare il fatturato, ridurre costi e tempi di gestione dei processi di vendita e post vendita e migliorare il customer engagement. Il progetto è stato sperimentato da Autosantoro Hyundai, una delle concessionarie italiane da sempre in prima linea nell'innovazione dei servizi al cliente."Grazie a questo importante investimento sull’innovazione - dichiara l’amministratore delegato di Autosantoro Hyundai, Vincenzo Santoro - la nostra concessionaria, a 50 anni dalla fondazione, si è consolidata ai vertici delle classifiche nazionali, oltre che locali, sia in termini di penetrazione di mercato che per volumi di vendita. Un processo virtuoso che ha portato Hyundai a essere nel mercato privato (fonte Unrae) il primo marchio estero per volumi e penetrazione in provincia di Salerno, facendo diventare Autosantoro primo concessionario Hyundai in Italia, ai vertici delle classifiche per soddisfazione della clientela (sevizi sales e after sales) e per gratificazione della forza lavoro interna, cui il gruppo tiene in modo particolare"."La concessionaria Autosantoro - continua - segue la clientela stando più vicino alle famiglie, andando loro incontro all’interno dei luoghi di aggregazione sociale e familiare: come è il caso del nuovo punto vendita all’interno del centro commerciale la Fabbrica di Salerno. L’autoconcessionaria Santoro ha deciso di puntare sulla presenza nel centro commerciale per offrire ai clienti la possibilità di vedere, provare e comprare la nuova Hyundai sette giorni su sette, scaricando inoltre la app Autosantoro per visionare video di tutte le fasi della lavorazione delle auto in riparazione"."L’utilizzo di un assistente virtuale - dichiara il ceo di Innovaway, Antonio Giacomini - a cui affidare i servizi di informazione e pubblicizzazione delle vetture esposte presso i centri commerciali, catalizza l'attenzione dei passanti, ottimizzando l'esito di iniziative come campagne promozionali e lancio di nuovi prodotti. Si stima, infatti, un aumento del traffico e dei tempi di sosta dei potenziali clienti fino al 50%, con conseguente maggiorazione delle vendite per circa un 20%. Asso può rappresentare per tutte le aziende del settore automotive una nuova modalità di approccio ai desideri e ai bisogni dei clienti propri e di quelli potenziali".Con il progetto è stato realizzato un nuovo sistema informativo, basato sulle nuove tecnologie (mobile app, push notifications, architetture a microservizi, robotic process automation, semantica, e intelligenza artificiale), introducendo anche una soluzione unica nel settore automotive ed estremamente innovativa di proximity marketing basata su un assistente olografico. Il nuovo sistema informativo consente di incrementare la capacità di tracciamento e migliorare la gestione dei clienti potenziali, al fine di creare un’unica base di dati centralizzata per lo sviluppo di sistemi integrati di intelligenza artificiale, chat bot, social media marketing. Un sistema di integrazione automatizzata permette di gestire in modo efficace ed efficiente il servizio post-vendita.