14 dicembre 2018- 14:11 Innovazione: Premio nazionale Angi categoria 'Turismo' a startup Italianway

Roma, 14 dic. (Labitalia) - È Italianway, start up innovativa del settore turismo/hospitality insignita del Certificato d’eccellenza da parte della Commissione europea per il progetto 'Ricerca e innovazione nel settore hospitality' nel 2017, ad aggiudicarsi il Premio nazionale dei giovani innovatori 2018 promosso dall'Angi (la prima organizzazione nazionale no profit interamente dedicata al mondo dell’innovazione) per la categoria 'Turismo'. Con quattro anni di successi alle spalle, la società milanese di property management, numero uno per immobili gestiti sulla piazza di Milano, fondata da Davide Scarantino e guidata da Marco Celani, è risultata la migliore iniziativa in Italia per l’approccio innovativo esercitato nel settore turismo e ha ricevuto dalle mani di Fabio Moioli, direttore Divisione Enterprise Services di Microsoft Italia, il Premio nazionale dei giovani innovatori 2018.“Siamo felici che il nostro lavoro abbia spontaneamente raccolto questo importante riconoscimento che - commenta l’ad Marco Celani - arriva al termine di un anno d’oro che chiudiamo con 11 milioni di turn over e forti di un modello di business vincente e scalabile che ci vedrà nel 2019 protagonisti di un progetto che porterà in tutto il territorio italiano il nostro approccio innovativo applicato al settore hospitality per esportarlo poi in tutta Europa nel 2020”.“L’innovazione è da sempre uno dei nostri cavalli di battaglia - aggiunge Davide Scarantino, founder e responsabile commerciale Italianway - tanto che al 30 giugno 2018 abbiamo investito oltre un milione e mezzo nel primo software italiano integrato, Kalisi, sviluppato internamente con il team di Manuel Zanola e in grado di gestire end to end l'intero ciclo di vita del valore del vacation rental. Non a caso, già oggi siamo in grado di gestire i nostri appartamenti con un tasso di riempimento più che invidiabile, pari all’84%, a fronte di una tariffa media che supera i 100 euro a notte”. Italianway è una società di property management specializzata nella gestione e nella messa a reddito di appartamenti dedicati a chi viaggia, per periodi brevi o medi, per piacere o per lavoro. È start up innovativa fin dalla sua fondazione, nel novembre 2014, con un upgrade a Spa nel luglio scorso in seguito all’ingresso di un pool di investitori per un valore complessivo di 4 milioni di euro. A quattro anni dalla nascita e grazie agli ottimi risultati raggiunti (crescita annua +131%), conta di chiudere il 2018 con 11 milioni di fatturato.Italianway gestisce per conto di proprietari italiani e stranieri oltre 500 immobili (tra Milano e la Liguria) dedicati a chi, viaggiando per turismo o per lavoro, all’ospitalità tradizionale degli hotel preferisce l’appartamento privilegiando comodità, libertà di orari, privacy, spazi ampi e confortevoli e il calore di 'sentirsi a casa' pur essendo in viaggio.