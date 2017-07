Inps: a giugno cig dimezzata, autorizzate 27,5 mln ore (-50,7%)

21 luglio 2017- 13:43

Roma, 21 lug. (Labitalia) - A giugno netto calo delle ore di cassa integrazione autorizzate: il report Inps infatti mostra un totale di 27,5 milioni di ore in diminuzione del 50,7% rispetto allo stesso mese del 2016 (55,8 milioni). Per quanto riguarda le ore di cig ordinaria quelle autorizzate sono state 10,2 milioni con una riduzione del 34,5% rispetto allo stesso mese del 2016 (allora furono 15,6 milioni). In particolare, la variazione tendenziale è stata pari a -39,5% nel settore industria e -19,1% nell'edilizia. La variazione rispetto a maggio invece registra un calo pari al 5,5%.Per quanto riguarda la cassa straordinaria le ore di cigs autorizzate sono state 14,0 milioni, di cui 7,7 milioni per solidarietà, con una riduzione del 61,3% rispetto allo stesso mese del 2016 (allora furono 36,3 milioni). Gli interventi in deroga sono stati pari a 3,3 milioni di ore autorizzate a giugno con un decremento del 17,4% se raffrontati con giugno 2016, mese nel quale erano state autorizzate 4,0 milioni di ore.Infine a maggio 2017 sono state presentate 12 domande di ASpI, 5 domande di miniASpI e 95.720 domande di NASpI. Nello stesso mese sono state inoltrate 414 domande di disoccupazione e 481 domande di mobilità, per un totale di 96.632 domande,il +0,6% rispetto al mese di maggio 2016 (96.055 domande).