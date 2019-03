18 marzo 2019- 17:04 Inps: a Tridico poteri presidente e Cda, a Morrone quelli di vice

Roma, 18 mar. (Labitalia) - Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto col ministro dell'Economia e delle Finanze, ha attribuito a Pasquale Tridico i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione dell’Inps. Lo annuncia l'Istituto con una nota pubblicata sul sito. Professore ordinario in Politica economica presso l’Università Roma Tre, Pasquale Tridico è coordinatore del corso di Laurea Magistrale 'Mercato del lavoro, relazioni industriali e sistemi di welfare’ presso il Dipartimento di Economia, dove è anche professore di Economia del lavoro dal 2009. Ha svolto attività di ricerca in diverse Università europee e negli Stati Uniti. Durante il dottorato in Economia Politica ha vinto la borsa di ricerca 'Marie Curie' dell’Ue presso la Sussex University e nel 2010-11 ha vinto la borsa Fulbright presso la New York University. È anche titolare della cattedra Jean Monnet dell’Ue in 'Economic Growth and Welfare Systems' e ha ottenuto un finanziamento da parte dell’Ue per l’apertura di un Centro di ricerca di eccellenza Jean Monnet denominato 'Labour, Welfare and Social Rights', di cui è direttore. Affermato economista di scuola keynesiana, segretario generale dal 2012 dell’Associazione accademica Eaepe (European Association for Evolutionary Political Economy), è autore di oltre cento pubblicazioni in italiano e in inglese sui temi del mercato del lavoro, disuguaglianze e distribuzione del reddito, sistemi di welfare, politica economica italiana ed europea, sviluppo economico e crisi finanziarie. Ha anche contribuito ai lavori del Parlamento italiano intervenendo in audizioni e convegni su questi temi e, dal giugno 2018 al febbraio 2019, è stato consigliere economico presso il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.Col medesimo decreto interministeriale, si legge ancora nella nota dell'Inps, è stato nominato quale vice Adriano Morrone, dirigente dell’Istituto e già direttore generale dell'Enpaia - Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (dal 2015 al 2017) e del fondo di previdenza complementare Agrifondo (dal 2015 al 2017). Adriano Morrone è professore a contratto di Sicurezza sul lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Luiss Guido Carli di Roma e docente presso il Corso di specializzazione 'Il lavoro nell'ordinamento giuridico italiano e comunitario', Facoltà di economia dell'Università degli studi di Roma 'La Sapienza', nonché autore di numerose pubblicazioni.