Inps, in I semestre più assegni anzianità per lavoratori dipendenti

26 luglio 2017- 16:26

Roma, 26 lug. (Labitalia) - Nei primi sei mesi del 2017 sono state liquidate complessivamente 251.708 pensioni, per un importo medio pari a 1.035 euro. Lo rileva l'Inps che annota anche come relativamente al solo fondo pensioni dei lavoratori dipendenti si registri un aumento su base annua di circa il 9%.Il numero degli assegni di vecchiaia e anzianità tra gennaio e giugno, si legge nell'introduzione del Report, è stato infatti di "entità superiore al corrispondente valore del 2016". In particolare le pensioni di vecchiaia sono salite del 27,5% e quelle di anzianità del 54,9%.Sostanzialmente stabili invece le liquidazioni per genere e per distribuzione territoriale per le quali "non si ravvisano differenze significative tra l’anno 2016 ed i primi sei mesi del 2017". In calo invece i trattamenti di invalidità rispetto a quelli di vecchiaia "giustificato dai tempi più lunghi di liquidazione delle pensioni d’invalidità oltre che da un aumento delle pensioni di vecchiaia".