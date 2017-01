Inps, pagamento pensioni resta al primo giorno del mese

2 gennaio 2017- 12:32

Roma, 2 gen. (Labitalia) - Nel 2017 tutte le prestazioni pensionistiche saranno pagate il primo giorno bancabile del mese, con la sola eccezione della rata di gennaio, il cui pagamento è stabilito al secondo giorno del mese. Lo comunica l'Inps, spiegando che il decreto Milleproroghe modifica le norme precedenti ripristinando per l’anno in corso il pagamento al primo giorno bancabile del mese, con l’unica eccezione per la rata di gennaio. Disposizione questa fortemente sostenuta dall'Istituto.