Inps, presentate 8.118 domande per Ape sociale e 'precoci

20 giugno 2017- 10:57

Roma, 20 giu. (Labitalia) - Sono 8.118 domande le domande presentate all'Inps per l'Ape sociale e lavoratori precoci, entro le 18.00 di oggi. Lo comunica l'Istituto di previdenza, spiegando che, in particolare: 5.386 domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’Ape sociale; 2.732 domande di accesso al pensionamento anticipato per lavoratori precoci. L'Inps ricorda che le domande possono essere trasmesse esclusivamente in via telematica tramite i consueti canali istituzionali. Gli interessati possono compilare la domanda sul sito www.inps.it, ovvero rivolgersi ad un patronato.