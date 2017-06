Inps raddoppia sportelli consulenze a Milano

15 giugno 2017- 16:37

- Milano, 15 giu. (Labitalia) - Inps punta su Milano e lancia un progetto pilota per raddoppiare il numero degli sportelli consulenze per i cittadini. Questa mattina, a Palazzo Marino, il presidente dell'Inps Tito Boeri e il sindaco di Milano Giuseppe Sala hanno siglato un accordo per verificare la fattibilità del progetto "in ordine all'attuazione di iniziative congiunte di promozione, progettazione e gestione di servizi all'utenza".Un lavoro che "dovrà concludersi entro la fine del 2017", in modo da permettere "entro tale data l'approvazione del progetto, con il progressivo avvio dei punti di consulenza a partire dal 2018". Questo accordo, spiega Boeri, "serve a rafforzare la nostra presenza sul territorio e a dare un interlocutore unico della pubblica amministrazione nei confronti dei cittadini, soprattutto di quelli maggiormente bisognosi". Il progetto nasce dal fatto che "abbiamo cambiato il nostro modo di rapportarci ai cittadini, dovendo, da una parte ridurre le spese dell'amministrazione, com'è indicato nel piano di razionalizzazione della presenza di Inps sul territorio". Dall'altra, "cercando di avere un rapporto il più possibile diretto con i cittadini, eliminando qualsiasi intermediazione". L'obiettivo è "avere la 'front line' il più ramificato possibile, accentrando invece le funzioni di 'back office'". Tra i servizi che i nuovi desk dovrebbero offrire, assistenza sulle politiche di sostegno alla famiglia, inclusi assegni al nucleo familiare, indennità di maternità, assegni per il terzo figlio, oltre alle varie prestazioni dirette a che è senza occupazione, "la cui gestione integrata consente di soddisfare i bisogni dell'utenza in modo più efficace e veloce". I nuovi punti Inps saranno dislocati in tutti e nove i municipi milanesi, passando quindi dalle attuali sette a un totale di sedici sedi. Che potrebbero essere estese, se il test avrà esito positivo, anche al territorio della città metropolitana. Il primo dei nuovi 'desk' potrebbe già vedere la luce entro la fine del 2017: "Noi - assicura Sala - metteremo grande pressione sui tempi affinché si avvii il primo entro quest'anno". Anche perché - spiega - "trovo doveroso che due realtà importanti come Inps e Comune collaborino, non solo dal punto di vista pratico e sociale, ma anche politico, a prescindere dalle appartenenze, per dare un chiaro messaggio di attenzione ai bisogni dei cittadini".