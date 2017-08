Inps: via ad accesso piattaforma per lavoro occasionale

2 agosto 2017- 09:52

Roma, 2 ago. (Labitalia) - L'Inps comunica che è disponibile l'accesso alla piattaforma del lavoro occasionale per gli intermediari previdenziali che operano in qualità di delegati per il contratto di prestazioni occasionali per conto di utilizzatori e/o prestatori. E' quanto si legge in una nota. "E' possibile versare le somme necessarie per alimentare il portafoglio virtuale dell'utilizzatore attraverso strumenti di pagamento elettronico con addebito in conto corrente o su carta di credito/debito gestiti attraverso la modalità di pagamento 'PagoPA' di Agid, esclusivamente dal Portale dei Pagamenti Inps-sezione Prestazioni Occasionali, per l'acquisto di titoli di pagamento per il Libretto Famiglia, per il versamento delle somme per il contratto di prestazione occasionale e la visualizzazione e stampa delle ricevute dei pagamenti effettuati tramite PagoPA", conclude la nota.