#instagency, vita in agenzia raccontata su Instagram

14 giugno 2017- 16:05

Milano, 14 giu. (Labitalia) - Torna per il secondo anno consecutivo #instagency, il contest ideato e promosso da Assocom e Instagram che invita tutti i professionisti delle agenzie di comunicazione a raccontarsi, catturando con una foto i momenti della loro quotidianità lavorativa. Dopo il successo della prima edizione, che premiò la foto 'Prima del brief-Dopo il brief' realizzata da Roberta Tedesco (Eggers 2.0), i professionisti della comunicazione avranno anche quest’anno un mese di tempo per catturare e postare su Instagram con l’hashtag #instagency, a cui andrà aggiunto l’hashtag dell’agenzia e quello/i del creativo/i scelto dai partecipanti, gli aspetti più nascosti, originali, divertenti ed emozionanti del loro day by day lavorativo. "Questa iniziativa -afferma Emanuele Nenna, presidente di Assocom- è un buon modo per mettere in vetrina il nostro 'dietro le quinte', che spesso nasconde perle di creatività pura. E poi, in un business fatto di pensiero, e quindi di persone, l’ambiente di lavoro è spesso la chiave del successo. Sono sicuro che dalla raccolta delle immagini di #instagency nascerà un ritratto molto attuale, sincero e divertente di un mondo della comunicazione in continua evoluzione"."Siamo lieti -dice Sylvain Querné, head of marketing di Facebook Italia-di essere ancora una volta partner di Assocom in questa iniziativa che vuole mettere in risalto la creatività dei professionisti delle agenzie di comunicazione nel raccontare i piccoli momenti quotidiani che caratterizzano il loro lavoro. Instagram e tutta la nostra famiglia di app e strumenti creativi vogliono essere un modo per aiutare le persone a raccontare la loro storia visuale in modi sempre nuovi e originali, e siamo quindi ansiosi di scoprire i lavori che verranno presentati quest’anno".La seconda edizione di #instagency verrà lanciata domani, giovedì 15 giugno, dalle 16,30 alle 18, presso la sede Facebook di piazza Missori, a Milano, con un evento a numero chiuso che, insieme a una presentazione delle best practice internazionali, offrirà ai presenti un training professionale di alto profilo dedicato al nuovo posizionamento di Instagram per le aziende e delle Instagram Stories. Per la prima volta, inoltre, sarà possibile seguire in diretta live dell’evento sulla pagina Facebook di Assocom. Insieme al presidente di Assocom, Emanuele Nenna, e al head of marketing di Facebook Italia, Sylvain Querné, saranno presenti, sempre per Facebook Italia: Patricia Consonni, responsabile per le agenzie creative, e Cristina Baccelli, membro del creative shop. L’iniziativa terminerà con un evento-party che si svolgerà a Milano nella serata di lunedì 17 luglio. Durante il party, verranno esposte le foto dei finalisti selezionati da una giuria specializzata e verrà proclamato il vincitore assoluto di #instagency 2017.La partecipazione a #instagency è aperta ai singoli professionisti che lavorano in un’agenzia di comunicazione in Italia. E' possibile iscriversi al Brief #instagency del 15 giugno inviando una mail a info@assocom.org.