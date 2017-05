Invitalia, portale FactorYmpresa per diventare imprenditore

11 maggio 2017- 16:06

Roma, 11 mag. (Labitalia) - Come pianificare l’avvio di una nuova impresa? Quali sono i punti di forza di un’idea, cosa la rende migliore di altre? Quali opportunità ci sono in Italia per chi vuole mettersi in proprio? FactorYmpresa nasce per rispondere a queste domande e molte altre. E' un portale, curato da Invitalia, al servizio di chi vuole diventare imprenditore, con percorsi di autoapprendimento online e le testimonianze di chi ce l’ha fatta.FactorYmpresa si rivolge a un vasto pubblico di potenziali imprenditori, offrendo loro un insieme di servizi gratuiti per incoraggiarli, sostenerli e orientarli verso i diversi strumenti agevolativi, pubblici e privati, attivi sull’intero territorio nazionale.Sul portale sono disponibili contenuti informativi sul tema dell’imprenditorialità, formazione online su temi generali e specifici e la possibilità di sviluppare la propria idea di business in collaborazione con altri, grazie alla community degli utenti registrati che possono collaborare con contributi personali. E ancora, una mappa delle opportunità, una panoramica sui servizi a supporto degli imprenditori (incubatori, acceleratori, spazi di coworking, fablab, ecc.) e sulle possibilità di finanziamento (finanziamenti, venture capital, business angels, piattaforme di crowdfunding, ecc.) disponibili in Italia. FactorYmpresa è un progetto finanziato dal Pon Imprese e Competitività 2014/2020 con l’obiettivo di stimolare la crescita della cultura imprenditoriale in Italia, abbassare le barriere di accesso al fare impresa e sostenere l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali.