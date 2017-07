Istituto mestieri eccellenza Lvmh sceglie Polimoda partner in Italia

19 luglio 2017- 13:08

Firenze, 19 lug. (Labitalia) - L’Institut des métiers d’excellence (Ime) del gruppo Lvmh si espande in Italia, scegliendo Polimoda, leader italiano per la formazione della moda e del lusso, come primo partner per la formazione di artigiani della pelletteria nel Paese. Lanciato nel 2014, il programma di formazione professionale Ime vuole garantire la trasmissione del know-how esclusivo delle Maison Lvmh alle nuove generazioni, tramite l’organizzazione di corsi con istituti partner e in collaborazione con le Maison del gruppo, tra cui Bulgari, Dior, Céline, Fendi, Loro Piana, Louis Vuitton, Veuve Clicquot e Zenith. Ha inoltre l’obiettivo di tramandare e preservare i mestieri artigiani.Oggi l’Ime contribuisce alla formazione di oltre 200 giovani nei settori della gioielleria, moda, pelletteria, produzione vinicola, arte culinaria, orologeria, vendita di prodotti di lusso e design, in collaborazione con partner riconosciuti per ciascun settore in Francia e in Svizzera. La partnership tra Lvmh e Polimoda sancisce la prima espansione di questo modello di formazione professionale in Italia. In una prima fase incentrato sull’artigianato della pelletteria, il programma di formazione inizierà con l’anno accademico 2017/2018.Il primo corso, con il finanziamento della Regione Toscana, uno dei più importanti distretti produttivi della filiera, accoglierà 12 studenti interessati a intraprendere la professione di artigiani della pelletteria. I partecipanti potranno ricevere una duplice preparazione, beneficiando da una parte dell’esperienza trentennale di Polimoda nella formazione dei futuri professionisti della moda e del design, dall’altra della trasmissione del know-how artigiano delle prestigiose Maisons Lvmh.Le lezioni avranno inizio a ottobre 2017 presso la sede Polimoda del Design Lab a Scandicci che, grazie a una posizione strategica nel cuore del distretto fiorentino, garantisce agli studenti un collegamento diretto con l’industria e moderni laboratori. Il programma prevede inoltre lezioni e master class Ime presso Palazzo Pucci, quartier generale di Ime in Italia, e presso gli atelier delle Maison Lvmh.“Questa collaborazione è un importante traguardo per Polimoda, confermandone la competitività a livello internazionale e riconoscendo la validità della sua metodologia didattica orientata alla moda. E' anche un grande risultato per il nostro territorio, che viene riconosciuto come fulcro di tutte quelle competenze e conoscenze che rendono il prodotto made in Italy un’eccellenza a livello globale", ha dichiarato Danilo Venturi, direttore di Polimoda.“L’Istituto dei mestieri d’eccellenza Lvmh gioca un ruolo vitale nel tramandare l’eccellenza delle nostre Maison e nel garantire la perpetuazione di questi mestieri", ha affermato Chantal Gaemperle, executive vicepresident Human Resources & Synergies del Gruppo Lvmh. "Sono molto soddisfatto di vedere il lancio di questo nuovo programma con Polimoda in Italia, un paese esemplare per quanto riguarda creatività, talento e quel savoir-faire fondamentale che sono essenziali per il Gruppo Lvmh", ha aggiunto.