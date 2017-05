Iswa, in volo Air Dolomiti con cantina personalizzata

25 maggio 2017- 13:10

Roma, 25 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Si rinnova ancora una volta il servizio di bordo di Air Dolomiti, compagnia aerea del Gruppo Lufthansa che durante i mesi di giugno e luglio offrirà ai suoi passeggeri una selezione di vini personalizzata provenienti da storiche cantine italiane. A partire dal 1° giugno, ad accogliere i passeggeri Air Dolomiti ci saranno le cantine di Iswa (Italian Signature Wines Academy), che proporranno alcune tra le loro principali etichette. Allegrini, Arnaldo Caprai, Feudi di San Gregorio, Fontanafredda, Frescobaldi, Masciarelli, Planeta e Villa Sandi: questi i nomi delle otto aziende unite per la promozione e la diffusione della cultura del vino in Italia e all’estero. Aziende che possono contare su quasi 3 mila ettari di terreno vitato, un fatturato di 316 milioni di euro nel 2016, quasi 58 milioni di bottiglie annue prodotte, un export medio dell’80%."L’obiettivo di Iswa -spiega la presidente Marilisa Allegrini- è quello di esplorare e proseguire, nel costruire insieme, ogni possibile sinergia per diffondere le migliori espressioni del made in Italy del vino. Niente di più attuale nell’era della sharing economy: condividere valori, idee, esperienze. Senza dimenticare che Iswa è anche un’Accademia che promuove la diffusione della cultura del vino italiano, attraverso la formazione di figure manageriali in ambito Agrifood, con l’organizzazione di un Master in collaborazione con l’Università Vita e Salute San Raffaele e Intesa Sanpaolo".A rotazione su tutti i voli sarà possibile degustare Soave Doc e Palazzo della Torre di Allegrini, Montefalco Rosso Doc di Arnaldo Caprai, Dubl Falanghina e Cutizzi Greco di Tufo di Feudi di San Gregorio, Alta Langa Metodo Classico di Fontanafredda, Pomino Bianco e Nipozzano Riserva di Frescobaldi, Etna Bianco Doc e Plumbago Sicilia Doc di Planeta, Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Millesimato e Opere Trevigiane Serenissima di Villa Sandi.