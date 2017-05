Italian Digital Revolution, puntare su competenze per crescita digitale nella Pa

3 maggio 2017- 15:26

Roma, 3 mag. (Labitalia) - Digitale e Pa? La crescita c’è ma occorre puntare di più sulle competenze; l’Italia è sempre più digitale, ma necessita incrementare gli investimenti affinché la pubblica amministrazione possa beneficiare appieno del cambiamento e della dematerializzazione. Questo il messaggio lanciato dai relatori del convegno 'La funzione pubblica della digitalizzazione: scenari e prospettive', organizzato dall’associazione Italian Digital Revolution presso la Biblioteca della Camera dei deputati. "Ogni sforzo profuso nella direzione della digitalizzazione della funzione pubblica -ha affermato il sottosegretario alla Giustizia, Federica Chiavaroli- è mirato al benessere del cittadino: esistono i mezzi per interpretare al meglio l’essere pubblica amministrazione, e allora bisogna incentivarne l’utilizzo. Credo che il percorso compiuto in questo senso dal ministero della Giustizia con il processo civile telematico sia emblematico: inizialmente appariva una fatica insormontabile, tanto per le cancellerie quanto per i legali e gli utenti privati, dotarsi dei mezzi e delle competenze necessari ad affrontare l’innovazione". "Con le giuste strategie e l’opportuno accompagnamento -ha ribadito- però, alla fine, ce la si è fatta. Ora credo che nessuno tornerebbe alle interminabili file degli sportelli, alla disorganizzazione dei fascicoli esclusivamente cartacei e ai problemi di archiviazione. In più si sono ottenuti progressivi effetti di decremento sulla durata dei processi”. “Nella Pa -ha spiegato il presidente della commissione parlamentare per le Questioni regionali, Gianpiero D’Alia- dal ’93 in poi vi sono state tante riforme, delle quali alcune efficaci, altre invece rimaste sulla carta. Ma personalmente credo che la vera svolta sia legata al processo di digitalizzazione del procedimento amministrativo con un sistema di condivisione dei dati”. "Certo -ha sostenuto l’assessore alla Roma semplice, Flavia Marzano- ma il digitale e le nuove tecnologie devono essere anzitutto uno strumento per abilitare la partecipazione e la collaborazione tra amministrazione e cittadino. E questo passa dallo sviluppo delle competenze digitali, obiettivo su cui l’amministrazione capitolina è al lavoro anche attraverso il progetto dei Punti Roma Facile”. Anche perché, secondo il presidente di Formatemp (il Fondo per la formazione dei lavoratori temporanei), Francesco Verbaro, “una Pa non digitalizzata è destinata a morire ma necessita però comprendere bene cosa si debba fare”. Quindi, ha detto il presidente di Forum Pa, Carlo Mochi Sismondi, “bisogna essere propositivi: dal canto nostro, l’obiettivo da raggiungere è il benessere ecosostenibile dei cittadini, altrimenti la digitalizzazione, che deve costituire un elemento per vivere meglio, serve a poco”. Davide D’Amico, dirigente del ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, ha posto l’accento sugli obiettivi dell’articolata agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dettata dall’Onu e sull’esigenza di dotare la Pa di personale competente, mentre per Carlo Flamment, ceo Lattanzio Ict Lab, l’Italia deve mettersi al passo con l’Europa. Tuttavia, secondo il vicepresidente dell’Aidr e dirigente area produzione di Formez Pa, Arturo Siniscalchi, "se siamo ancora in ritardo in termini di sviluppo digitale rispetto alla media europea significa che dobbiamo aumentare gli impegni per affrontare le sfide future e rendere il nostro paese un leader digitale, magari identificando con chiarezza le proposte legislative da avanzare alle istituzioni".