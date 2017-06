ITmakES partecipa alla Barcellona Design Week

6 giugno 2017- 16:56

Barcellona, 6 giu. (Labitalia) - L’edizione 2017 della Barcellona Design Week (6-14 giugno) include nella sua programmazione tre eventi organizzati in collaborazione con #ITmakES, il progetto in rete ideato dall’Ambasciata d’Italia in Spagna che promuove un 'nuovo saper fare' condiviso tra i due Paesi. ITmakES ha avviato nel 2017 i bandi 'Vivace', per giovani designer italiani, e 'The Fab Linkage', programma di scambio tra Fab Lab italiani e spagnoli. Fra le iniziative promosse da ITmakES, #REme Project: un rifugio temporaneo per le emergenze che trasforma le coscienze. Il Disseny Hub Barcellona ospiterà il prototipo di rifugio temporaneo #REme, installazione sostenuta dall’Ambasciata d’Italia in Spagna con la collaborazione del Consolato Generale d’Italia a Barcellona e l’Istituto italiano di cultura di Barcellona. #REme, ideato e sviluppato dal Fab Lab Alicante (laboratorio di produzione digitale della Escuela Politécnica Superior dell’Università di Alicante), è stato selezionato dall’iniziativa 'The Fab Linkage' dell’Ambasciata d’Italia. Insieme allo Iaac (Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña) e presso la sua sede, il progetto 'The Fab Linkage' dell’Ambasciata d’Italia promuove altre attività, con la collaborazione del Consolato Generale d’Italia a Barcellona e l’Istituto italiano di cultura di Barcellona. Nell’ambito del progetto ITmakES, con il supporto dell’Ambasciata d’Italia, in collaborazione con il Consolato Generale di Barcellona e l’Istituto italiano di cultura di Barcellona, tre dei designer della piattaforma 'Vivace' verranno accolti dal designer 360º Chu Uroz, il quale aprirà il suo spazio ai giovani designer emergenti allo scopo di promuovere la creatività in diverse discipline del design. Inoltre, con la presentazione del nuovo progetto di Joana Poulastrou, Mano_Barcellona, si promuove la sinergia tra i designer locali e internazionali.