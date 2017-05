KeisData, equity crowdfunding da record

18 maggio 2017- 10:19

Roma, 18 mag. (Labitalia) - Un risultato che conferma il trend positivo dell'equity crowdfunding, oggi più che mai strumento di sostegno per la crescita imprenditoriale. KeisData, pmi innovativa, che dal 1994 progetta piattaforme informatiche nel settore del risk management e knowledge management, ha chiuso la campagna su Equinvest con una raccolta di 210mila euro, a fronte dei 100 richiesti con un’equity distribuita del 2%, grazie a 8 investitori che hanno puntato alle soluzioni che minimizzano i rischi e aumentano i vantaggi competitivi in azienda."Questo traguardo -spiega Fabio Bancalà, ceo di Equinvest, società nata per offrire sul web un asset alternativo alla finanza tradizionale- ottenuto anche grazie al network di BacktoWork24 e al fondo d’investimento Red Fish Kapital, ci offre una fotografia attuale del sistema economico del nostro Paese, spinto da una forte voglia di rinnovamento attraverso nuovi canali (nello specifico, quello online) che allargano gli orizzonti e lo sguardo degli investitori su business ad alto potenziale e su realtà imprenditoriali con ampi margini di crescita". "L’anno scorso abbiamo deciso di avvalerci della raccolta di capitali tramite lo strumento dell’equity crowdfunding -ricorda Carlo Korner, consigliere delegato dell’azienda lombarda che ha sviluppato il software Krc-solution, riconosciuto dal Politecnico di Milano come una delle migliori soluzioni per la gestione dei rischi- con molteplici obiettivi: garantire un maggior impiego di risorse per mantenere e incrementare il vantaggio competitivo; potenziare la promozione e distribuzione del prodotto a livello internazionale; consolidare la nostra leadership sul mercato. Grazie a un partner strategico come Equinvest potremo mettere in campo non solo nuovi finanziamenti ma anche competenze di manager di altissimo livello, che hanno deciso di scommettere sul nostro team".