La Colombia ospiterà il talent internazionale 'Barista & Farmer'

23 gennaio 2017- 17:12

Rimini, 23 gen. (Labitalia) - Si aprono oggi le iscrizioni per partecipare al nuovo Barista&Farmer, l’unico talent show internazionale che valorizza la filiera del caffè di qualità. La quarta edizione della manifestazione che promuove la cultura e l’eccellenza del caffè nel mondo, si svolgerà a febbraio 2018 in Colombia, al terzo posto quale produttore mondiale di caffè.Qui, dieci tra i migliori baristi al mondo, selezionati tra i tanti iscritti da una giuria di professionisti del settore, avranno la possibilità di vivere per dieci giorni come i produttori di caffè in un paese di origine. Il format è ideato da Francesco Sanapo, pluripremiato campione baristi, in collaborazione con Italian Exhibition Group e Sigep - Salone internazionale gelateria, pasticceria, panificazione artigianale e caffé, con il patrocinio della Speciality Coffee Association (Sca). La nuova edizione del talent aggiunge ai valori di education e competition quello della sustainability. È anche per questo che, dopo il successo dell’edizione 2016 in Brasile (che ha seguito quella del 2013 a Porto Rico e la seconda nel 2015 in Honduras), per il secondo anno Lavazza sarà tra i main partner e sponsor dell’iniziativa. Sul tema di cosa significhi “fare un caffè sostenibile”, Lavazza è infatti protagonista del progetto ¡Tierra!, nato nel 2002 e sviluppato in collaborazione con la ong Rainforest Alliance allo scopo di migliorare le condizioni sociali e ambientali e le tecniche produttive di alcune comunità di produttori di caffè. Una di queste è quella brasiliana di Lambarì, teatro della scorsa edizione di Barista & Farmer, vinta dal greco Nikolaos Kanakaris, barista di 32 anni, proveniente da Atene. La quarta edizione assicura novità nei contenuti e nelle scelte. I partecipanti di Barista & Farmer, altamente profilati, saranno coinvolti in un percorso completo, dalla raccolta in piantagione del caffè, attraverso tutte le fasi della sua lavorazione, con l’utilizzo delle diverse tecnologie, sino all’esperienza della degustazione e alle varie opportunità di consumo. Parteciperanno alla speciale scuola multidisciplinare, la Academy di Barista & Farmer, sotto la direzione di Alberto Polojac e di numerosi docenti con bagagli culturali internazionali, che seguiranno i moduli di formazioni Sca, affrontando tematiche di agronomia, botanica, nozioni di caffè crudo, tostatura, fino ai metodi di estrazione. Al lavoro e allo studio si uniranno poi il divertimento e lo svago, con giochi e competizioni a tema.I finalisti saranno ripresi da videocamere e i servizi saranno trasmessi su www.baristafarmer.com e sui canali social del talent. Di questa edizione, sarà poi realizzato un documentario (ogni anno il talent viene raccontato artisticamente in maniera diversa, è possibile vedere l’ultimo prodotto sul canale YouTube omonimo). Si mostrerà così un nuovo modo di concepire il mondo del caffè, con l’intento di diffondere questa cultura, sempre più globale (il caffè è la seconda bevanda più bevuta dopo l’acqua). Per iscriversi e rimanere aggiornati visitare il sito Internet www.baristafarmer.com; durante il Sigep, in corso fino al 25 gennaio alla fiera di Rimini, è possibile recarsi nella Hall Sud e lasciare subito la propria candidatura video con la propria motivazione.Spiega Patrizia Cecchi, Italian Exhibitions Director di Ieg, fiera di Rimini: “Il caffè è un business sempre più al centro del progetto di Sigep, come dimostra il suo inserimento nel payoff della manifestazione. La fiera è ormai divenuta punto di riferimento per dare valore al settore, sia in Italia, sia all'estero, e il connubio consolidato con Barista&Farmer e tutto il suo bagaglio di creatività, passione e professionalità, ne è ulteriore dimostrazione”.“Siamo felicissimi di aver scelto la Colombia, un paese - dice Rebecca Atienza, presidente di Barista & Farmer, produttore di caffè - che produce grandi caffè specialty, conosciuto per innovazione e ricerca. Con Francesco Sanapo partiremo a febbraio per scegliere le farm che saranno protagoniste della nuova edizione, stiamo ultimando la fase di selezione, e abbiamo ottimi candidati. Abbiamo anche in agenda vari incontri con le istituzioni per raccontare il progetto e avere il loro appoggio, per noi molto importante. Il nostro scopo è continuare a diffondere la cultura del caffè sin dall'origine, far scoprire quello che c’è dietro la tazzina che beviamo, ovvero il frutto che viene curato dai produttori”.“Cerchiamo baristi motivati, che abbiano voglia - spiega l’ideatore del talent Francesco Sanapo - di scoprire davvero il mondo del caffè. Il curriculum è importante, ma il carisma non deve mancare. È fondamentale per vivere al meglio questa esperienza aver voglia di mettersi in gioco, di approfondire la conoscenza del caffè. L’edizione 2018 sarà ancora più internazionale. A tutti i baristi dico: hai umiltà, spirito di aggregazione, apertura mentale nello scambio interculturale e tanta voglia di fare? Il podio di Barista & Farmer allora sarà tuo!”.“La partecipazione in prima linea per il secondo anno consecutivo a un talent di successo come Barista & Farmer - dichiara Michele Cannone, Head of Food Service Marketing di Lavazza - conferma l’impegno dell’azienda nella diffusione della cultura e della sostenibilità del caffè. Proprio in Colombia, la Fondazione Lavazza è attiva nei municipi di Mesetas, Lejanias e San Juan de Arama con importanti progetti per fornire ai coltivatori di caffè gli strumenti per gestire gli effetti del cambiamento climatico e reintegrare le famiglie di produttori presso territori che negli ultimi decenni sono stati interessati da profonde crisi sociali”.I dieci concorrenti si sveglieranno all’alba per passare la mattinata all’interno della piantagione, in sfide tecniche, quali raccogliere chicchi di caffè ('picking competition'), la pesa, l’utilizzo della 'depulping machine', la 'macchina spolpatrice', una prova pratica per un processo solitamente automatizzato, che sottolinea la durezza del lavoro di un farmer e fa luce su ogni passaggio della catena produttiva. E ancora: la prova di 'roasting' (tostatura), fino alla 'Coffee Nursery', la creazione di una personale 'mini finca' con la selezione della giusta pianta dal seme, all’interramento, fino alla diversificazione delle colture, al nome. Durante la giornata frequenteranno l’Accademia di Barista & Farmer, una scuola multidisciplinare, avente per professori alcuni dei maggiori professionisti del settore. Il programma educativo si articolerà sui diversi aspetti che compongono la complessa filiera del caffè, tra lezioni teoriche, su temi specifici come la botanica, l’agronomia e la chimica applicata al campo del caffè, e sessioni su metodi di lavorazione del caffè, dalla tostatura, al green e coffee sensory, a lezioni specifiche sull’espresso e altre modalità di estrazione del caffè, sessioni di tasting, dimostrazioni sul campo con anche test pratici, volti ad affinare l’abilità dei concorrenti. Completano le attività svago, giochi, competizioni a tema, in compagnia di autorità e personaggi del luogo. Nel programma, tour nelle caffetterie e gare sulle nuove opportunità di assaggio, in un confronto di abitudini.