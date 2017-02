La startup Oreegano selezionata per progetto internazionalizzazione in Cile

2 febbraio 2017- 14:44

Roma, 2 feb. (Labitalia) - Oreegano, la startup romana focalizzata su benessere e sana alimentazione, è stata selezionata per 'Start-Up Chile', un progetto di investimento da parte del governo cileno per l'internazionalizzazione alle startup innovative che permetterà alla piattaforma di avviare un percorso di internazionalizzazione prima in lingua spagnola e poi in inglese. Il Cile ha dimostrato una particolare attenzione al tema della sana alimentazione: è del 2016 una legge che impone una rigida etichettatura sulla qualità degli alimenti con lo scopo di educare la popolazione. In questo contesto, la startup trova terreno fertile per validare il suo percorso e testare il mercato internazionale della sana alimentazione. Nata con l’obiettivo di diffondere la consapevolezza alimentare, la startup ha sviluppato una tecnologia che permette, data una qualsiasi ricetta, di conoscerne tutti i valori nutrizionali e di classificarla in base alle esigenze alimentari (per vegetariani, vegani, intolleranti a glutine o lattosio ecc.).Dopo soli dieci mesi di attività, Oreegano presenta i suoi obiettivi in termini di crescita e lancia la sua campagna di crowdfunding sulla piattaforma Crowdfundme. Non semplicemente una piattaforma di ricette, ma una vera e propria community di amanti della cucina sana che ad oggi ha raggiunto i 20.000 utenti i quali, a loro volta, hanno condiviso oltre 4.000 ricette e salvato quelle degli altri nel proprio ricettario personalizzato. Tra loro, food blogger, chef stellati e importanti aziende di settore che in questo modo hanno la possibilità di veicolare informazioni nutrizionali sui loro prodotti e di suggerire ricette e metodi di preparazione appropriati. L’azienda si è spinta anche oltre, permettendo ai suoi utenti di ricevere consulti mirati grazie a Oreegano Dieta, il network dedicato ai professionisti della nutrizione che permette di trovare in pochi semplici passi il nutrizionista esperto, specializzato in diversi ambiti e localizzato nelle vicinanze. Lanciato a dicembre su Roma, il servizio vanta già un network di oltre 80 professionisti e mira a conquistare un mercato, quello delle diete e della sana alimentazione, che nel mondo vale 37 miliardi di euro mentre solo in Italia la sua grandezza è di 1,4 miliardi di euro.Grazie al fundraising si potrà far crescere la community e puntare sull’internazionalizzazione e l’estensione del servizio Dieta nelle più importanti città italiane.