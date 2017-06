La startup umbra Agricolus rappresenta le eccellenze italiane all'Eban congress

7 giugno 2017- 10:30

Perugia, 7 giu. (Labitalia) - Parteciperà anche l’innovativa startup umbra Agricolus domani, a Malaga, alla 18ma edizione dell’Eban Annual Congress, uno dei principali eventi internazionali di Business Angels in Europa, con più di 500 partecipanti dall'Early Stage Investing Market e un'esposizione di 100 start-up provenienti dall’Europa e non solo. Agricolus srl, che sarà presente in rappresentanza delle eccellenze italiane nel settore green, è inoltre una delle 49 startup internazionali selezionate per presentarsi al prestigioso 'Global Investor Forum pitching competition'.Il progetto per l’agricoltura di precisione di Agricolus - ricordano dall’Agenzia Umbria Ricerche - si è aggiudicato questa opportunità attraversando con successo le fasi della selezione italiana Startup Europe Awards 2016. Tra i vincitori della Seua Umbria 2016, tenutasi il 28 ottobre 2016 a Umbertide e organizzata dall’Agenzia Umbria Ricerche, ha successivamente partecipato alla finale nazionale di Seua 2016 Milano, promossa dalla Commissione europea-Comitato delle Regioni, e organizzata dalla Fondazione europea Finnova in collaborazione con Startup Europe, con l'obiettivo di supportare le imprese startup innovative europee e promuoverne gli interscambi attraverso un network operativo in Europa. Grazie al suo innovativo progetto a supporto delle decisioni, Agricolus si è distinta ed ha ricevuto il Premio di Iag - Italian Angels for Growth e il Premio messo in palio da Eban, che prevede la selezione diretta al congresso internazionale di Malaga."Crediamo profondamente nel potenziale della tecnologia applicata all’agricoltura - ha detto Andrea Cruciani, fondatore e Ceo di Agricolus Srl - e siamo felici di vedere riconosciuto il valore di Agricolus. Crediamo nell’agricoltura di precisione e abbiamo l’obiettivo di renderla accessibile a tutti. Siamo orgogliosi di rappresentare l’Italia e l’Umbria anche in questa prestigiosa occasione - continua Cruciani - e pensiamo di poter fare da apripista per altre realtà innovative del territorio che, grazie anche al supporto dell’Agenzia Umbria Ricerche, possono promuovere la propria idea imprenditoriale al di fuori dell’’ecosistema regionale’”.Agricolus Srl nasce ufficialmente il 20 febbraio 2017, ma esiste già idealmente da oltre 7 anni di R&D portati avanti con passione, competenza e determinazione da TeamDev, software house dal cuore perugino che opera in ambito nazionale e internazionale dal 2008 e che ha unito le forze con lo spin-off del Sant’Anna Aedit srl e ad altri soci privati. La startup innovativa Agricolus srl collabora con prestigiosi enti di ricerca e università fra cui la Scuola universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa, l’Università di Perugia, l’Agro Food Park in Aarhus, preziosi partner per realizzare questo obbiettivo.